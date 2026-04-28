Chile firma una meritoria cuarta plaza en la final femenina del relevo 4x100

El cuarteto integrado por Roxana Ramírez, Antonio Ramírez, Pilar Rodríguez y Belén Ituarte se quedó a 20 centésimas de podio, que completó el equipo local del Menlo Park con una marca de 45.15

Más lejos concluyeron "Las Pumas" de las ganadoras de la prueba, el conjunto sudafricano, que se impuso con un registro de 43.83 segundos a Hungría, segunda con un crono de 43.93.