Dorian Godon gana el prólogo de un Tour de Romandía con todos los ojos en Pogacar

En los apenas 3,2 kilómetros del prólogo, con salida y llegada en la localidad de Villars-sur-Glâne, Godon no pudo abrir una gran diferencia, pero sí la suficiente para sumar su cuarta victoria del año. El segundo puesto fue para Ivo Oliveira (UAE, 3:41.24), y el tercero, para Jakob Söderqvist (Lidl-Trek, 3:41.24).

El primer líder que se mantuvo en la posición durante cierto tiempo fue el portugués Oliveira, que tomó la salida en decimotercera posición. Mejoró en más de dos segundos el tiempo del esloveno Primoz Roglic (Red Bull, 3:43.66), quien había echado a rodar dos puestos antes que él.

No obstante, el que más tiempo aguantó en el primer puesto fue el francés Dorian Godon (INEOS, 3:35.12). Salió pronto, el vigésimo tercero, y nadie pudo superarle, ni siquiera Tadej Pogacar (UAE), que debutaba en Romandía. El esloveno, eso sí, fue quinto, y firmó el mejor tiempo de entre los favoritos (3:42.29).

Otros candidatos a la clasificación general estuvieron en tiempos semejantes. Florian Lipowitz (3:45.09), Antonio Tiberi (3:52.14) o Lenny Martinez (3:52.46) no tuvieron que lamentar grandes pérdidas de segundos, beneficiados por la corta extensión del prólogo.

La primera etapa de la carrera se disputará este miércoles 29 de abril. El pelotón recorrerá 171,2 kilómetros con salida y llegada en Martigny, y hará frente a la subida al Ovronnaz, de primera categoría: 8,9 kilómetros al 9,8 % de pendiente media.