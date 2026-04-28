El tenis vuelve a ocupar la histórica Piazza del Popolo de Roma

Por tercera edición consecutiva, se habilitó en un lateral de la plaza un espacio con una pista de tenis con la habitual tierra batida romana, una iniciativa del Ayuntamiento de Roma en colaboración con la Federación Italiana de Tenis y Pádel (FITP).

La pista fue inaugurada este martes con la presencia del concejal de Grandes Eventos, Deporte, Turismo y Moda de la ciudad, Alessandro Onorato, el director general de la FITP, Marco Martinasso, y el director del torneo, Paolo Lorenzi, entre otras autoridades.

El recinto acoge las preclasificaciones, a las que se puede asistir de forma gratuita y, durante todo el torneo, exhibiciones, entrenamientos de campeones y encuentros técnicos organizados.

Este tipo de proyectos se inscribe en la estrategia organizativa de las autoridades romanas, orientada a reforzar su planificación y sus infraestructuras en torno a esta competición.

El Masters 1.000 de Roma, que forma parte del circuito ATP (masculino) y WTA (femenino) y se disputa en el Foro Itálico, es uno de los torneos más prestigiosos de la temporada sobre tierra batida y es la antesala de Roland Garros.

El año pasado, el español Carlos Alcaraz se proclamó campeón por primera vez tras vencer en la final a Jannik Sinner por 7-6 (5) y 6-1, en un torneo marcado por el regreso del italiano tras una sanción de tres meses.

Este año, el español anunció que no participará en esta edición ni en Roland Garros, torneos en los que defendía el título, debido a una lesión en la muñeca derecha que sufrió en el Conde de Godó de Barcelona.