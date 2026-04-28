Golf: Nelly Korda, nueva #1 del mundo

Nelly Korda (11,65 puntos de media) ya había estrenado su palmarés en el LPGA, el circuito estadounidense de golf, al ganar en Orlando (Florida, EE.UU.) a comienzos de año.

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En el Chevron, sumó el tercer ‘major’ de su carrera con 267 golpes totales (18 bajo par) y cuatro rondas de 65, 65, 70 y 66 impactos.

Thitikul (9,99 puntos de media), que había ganado el torneo de Tailandia el 22 de febrero, reforzando entonces su liderato del ‘ranking’ mundial, no pasó el corte en Houston (Texas, EE.UU.), donde se celebra el ‘major’, al terminar las dos primeras rondas con 147 golpes (tres sobre par). La tailandesa, de 23 años, nunca ha ganado uno de los grandes.

El tercer puesto de la clasificación mundial sigue en manos de la surcoreana Kim Hyo-joo (7,04 puntos de media) , ganadora de dos torneos de LPGA estadounidense esta temporada (Fortinet Founders Cup y Ford Championship) y sexta en el Chevron (-7).

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Por su parte, la mexicana Gaby López (2,53 puntos de media) sube seis posiciones en la actualización de este lunes del ‘ranking’ mundial, hasta la vigésimo séptima, gracias a su duodécimo puesto en el Chevron (cuatro bajo par en el total).

Carlota Ciganda (2,40 puntos de media) es la española mejor clasificada. La veterana golfista ocupa la posición trigésimo quinta, después de finalizar en decimosegundo lugar en el Campeonato Chevron (-4 en el total, tarjetas de 71, 73, 71 y 69). EFE