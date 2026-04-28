La estadounidense Sturgis no da opción en la final de los 100 metros

Un crono que situó a la norteamericana, de 27 años, en la tercera posición de la clasificación mundial del curso que encabeza la velocista de las Islas Vírgenes Británicas Adaejah Hodge con un registro de 10.77.

Sturgis, que se ha convertido en uno de los nombres propios de este arranque de temporada, no tuvo problemas para vencer a sus compatriotas Maia McCoy, segunda con un tiempo de 11.16 segundos, y Chante Clinkscale, que completó el podio con una marca de 11.20.

Si Cambrea Sturgis cumplió con los pronósticos en la final femenina, pocos hubieran apostado por la victoria del camerunés Emmanuel Eseme un la masculina, en la que figuraban estrellas de la talla del canadiense Andre De Grasse o el sudafricano Akani Simbine.

De hecho, todo parecía apuntar a la victoria del velocista sudafricano, que da nombre a la reunión, tras firmar el mejor tiempo de las semifinales con un crono de 9.98 segundos.

Pero Simbine, cuarto en los 100 metros tanto en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 como en los de París 2024, acabó último en la final tras dejarse llevar al notar un problema muscular.

Akani Simbine no quiso correr ningún riesgo a escasos días del inicio de los Mundiales de Relevos que arrancarán el próximo sábado en Gaborone (Botsuana) y en los que Sudáfrica, plata en el relevo 4x100 en los Juegos de París, parte como uno de los aspirantes al podio.

Andre De Grasse, campeón olímpico de los 200 en los Juegos de Tokio y bronce en los 100 tanto en la capital japonesa como en Río 2016, se tuvo que conformar con la tercera plaza con un tiempo de 10.08 segundos.

Un registro insuficiente para discutir la victoria al camerunés Emamnuel Eseme, un atleta que ya sabe lo que es ganar en la Liga de Diamante, que se impuso con una marca de 10.03 segundos al estadounidense Pjai Austin, segundo con un crono de 10.06.