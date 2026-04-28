Miércoles, 29 de abril de 2026

Redacción Deportes. Previas de los cuatro partidos que bajan el telón de la cuarta jornada de la Copa Libertadores: Bolívar (BOL)-Fluminense (BRA) e Independiente Rivadavia (ARG)-Deportes La Guaira (VEN) a las 22.00 GMT; Corinthians (BRA)-Peñarol (URU) a las 00.00 GMT e Independiente Medellín (COL)-Cusco (PER) a las 02.00 GMT.

Redacción Deportes.- La tercera jornada de la Copa Sudamericana llega a su fin este jueves con cinco partidos: Carabobo (VEN)-Blooming (BOL) y Vasco da Gama (BR)-Olimpia (PAR) a las 22.00 GMT; Tigre (ARG)-América (COL) a las 00.00 GMT; Bragantino (BRA)-River Plate (ARG) las 00.30 GMT y Alianza Atlético (PER)-Macará (ECU) a las 02.00 GMT.

Madrid. El Masters 1.000 de Madrid asiste este miércoles a la cita más esperada, el choque entre la nueva sensación del tenis, el español Rafa Jódar, y el número uno del mundo y primer favorito, el italiano Jannik Sinner, después de que ambos cumplieran con su tarea en sus respectivos compromisos de la cuarta ronda. Información de Santiago Aparicio

Nairobi. El corredor keniano Sabastian Sawe regresa a Kenia, donde se espera un recibimiento multitudinario, tras su gesta el pasado domingo en el maratón de Londres, donde se convirtió en el primer atleta en bajar de las dos horas en competición oficial en esa prueba deportiva.

Madrid. El Real Madrid arranca este miércoles su eliminatoria de cuartos de final de la Euroliga ante el Hapoel de Tel Aviv con un primer partido de una serie al mejor de cinco condicionado por las limitaciones que acompañan al equipo israelí, que obligarán a disputar los dos encuentros en el Movistar Arena con un aforo restringido y fuertes medidas de seguridad.

Roma. Los organizadores del Giro de Italia presentan este martes en Roma el recorrido de la edición de 2026, que comenzará en Bulgaria el 8 de mayo y terminará en Roma tras la disputa de veintiuna etapas en los que los ciclistas recorrerán un total de 3.459 kilómetros. Información de Carlos Expósito

- Nairobi. El corredor keniano Sabastian Sawe regresa a Kenia, donde se espera un recibimiento multitudinario, tras su gesta el pasado domingo en el maratón de Londres, donde se convirtió en el primer atleta en bajar de las dos horas en competición oficial en esa prueba deportiva. (FOTO) (VÍDEO)

- NBA. Playoffs (al mejor de siete partidos): Cleveland Cavaliers-Toronto Raptors y Detroit Pistons-Orlando Magic, Los Angeles Lakers-Houston Rockets.

- Euroliga. Cuartos de final. Primer partido (al mejor de cinco) (FOTO): Real Madrid-Hapoel Tel Aviv (18.45 GMT). (FOTO)

- España, Liga Endesa. Adelantado de la jornada 30: Unicaja-Dreamland Gran Canaria (FOTO)

- El jugador brasileño del San Pablo Burgos, Raúl Neto, analiza en una entrevista con la Agencia EFE su futuro profesional a unas semanas de concluir la temporada en Liga Endesa tras haber superado su récord anotador en ACB en la pasada jornada. (FOTO DE ARCHIVO)

- Liga de Campeones. Previa del partido de ida de cuartos de final Nantes-Barça.

- Presentación del Giro de Italia en Roma (FOTO) (VÍDEO)

- Titan Desert Marruecos 2026 (hasta 2 mayo).

- Tour de Romandía, en Suiza (hasta 3 mayo). (FOTO)

- Liga de Campeones. Semifinales, ida (FOTO)(VÍDEO): Atlético de Madrid-Arsenal (19.00 GMT).

- Buenos Aires. Previa de una nueva audiencia del juicio para determinar responsabilidades por la muerte de Diego Armando Maradona.

- Copa Libertadores. 3ª jornada: Mirassol (Bra)-Always Ready (Bol), Platense (Arg)-Ind. Santa Fe (Col) (00.00), Barcelona (Ecu)-Universidad Católica (Chi) (02.00), Cerro Porteño (Par)-Palmeiras (Bra), Estudiantes La Plata (Arg)-Flamengo (Bra), Universitario (Per)-Nacional (Uru) (02.30).

. Previas de los partidos Bolívar (Bol)-Fluminense (Bra), Independiente Rivadavia (Arg)-La Guaira (Ven), Corinthians (Bra)-Peñarol (Uru), Independiente Medellín (Col)-Cusco (Per).

- Copa Sudamericana. 3ª jornada: Caracas (Ven)-Racing Club (Arg), Deportivo Riestra (Arg)-Montevideo City (Uru) y Juventud (Uru)-Puerto Cabello (Ven) (00.00), Cienciano (Per)-Atlético Mineiro (Bra) y Palestino (Chi)-Grêmio (Bra) (02.30).

. Previas de los partidos Carabobo (Ven)-Blooming (Bol), Vasco (Bra)-Olimpia (Par), Tigre (Arg)-América de Cali (Col), Bragantino (Bra)-River Plate (Arg) y Alianza Atl. (Per)-Macará (Ecu).

- Copa de Campeones CONCACAF. Semifinales, ida: Los Angeles FC-Toluca (04.30).

- Honduras. Se juega completa la fecha 22 del torneo Clausura hondureños con los partidos Olimpia-Platense, Universidad Pedagógica-Motagua, Victoria-Real España, Marathón-Choloma y Olancho-Génesis.

- Mutua Madrid Open, en la Caja Mágica (hasta 3). (FOTO)

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Redacción EFE Deportes