Ratifican la inhabilitación del presidente de árbitros italianos por incitar dimisiones

El órgano de garantía del CONI confirmó así la resolución previa de la justicia deportiva italiana, que había castigado a Zappi por presuntas presiones a responsables técnicos de la Serie C y la Serie D para forzar dimisiones y facilitar nuevos nombramientos en el arbitraje nacional.

El inhabilitado por 13 meses, que llegó al cargo hace más de un año, el 14 de diciembre de 2024, aseguró que estudiará las motivaciones de la sentencia para evaluar posibles nuevas vías de recurso.

"Espero el último grado de juicio de la justicia deportiva y después valoraremos la adopción de otras medidas: lo merecen los 115 años de la asociación", aseveró en declaraciones a medios locales.

"Lo que más me ha dolido es sentirme descrito como alguien que abusa de sus funciones y desleal. Antes que árbitro, soy un hombre de profundos valores: sentirme condenado a 13 meses, que para la AIA y el sistema es una cadena perpetua a nivel directivo, creo que también es un problema de desproporción de la pena", defendió.

Zappi, según el documento en el que el tribunal explicó las motivaciones de la sanción, "con el fin de favorecer el nombramiento de los colegiados Daniele Orsato y Stefano Braschi como responsables de la CAN C (Comisión Árbitros Nacional Serie C) y CAN D, indujo a los árbitros Alessandro Pizzi y Maurizio Ciampi a presentar su dimisión".

Lo hizo, agregó el texto, "sabiendo que no existía ninguna razón válida, ni desde el punto de vista conductual ni desde el punto de vista técnico, por la que debieran abandonar su cargo".

De esta manera, Zappi pudo entonces nombrar a Daniele Orsato y Stefano Braschi, ex árbitros internacionales, en esos puestos en los que figuran actualmente.