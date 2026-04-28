Team Paraguay se destaca en la VII Maratón Internacional de Espada en Buenos Aires

En la rama femenina, Ana Paula Gallardo fue la mejor posicionada al ubicarse en el séptimo lugar, seguida de cerca por Julieta Cabrera, quien finalizó novena, mientras que María Inés Gómez concluyó en el puesto 26.

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Por su parte, en la categoría masculina, Merardo Bernal alcanzó una meritoria sexta posición, siendo el paraguayo mejor ubicado, acompañado por Nicolás Leguizamón en el décimo lugar. Más atrás se posicionaron Pablo Aguilar (27°), Federico Torres (30°), Juan Martín Cáceres (31°) y Fabio Galeano (50°).

Uno de los puntos más destacados de la participación guaraní fue la actuación de Julieta Cabrera, quien con apenas 13 años, y compitiendo en la categoría pre cadete, quedó a un paso del podio y fue distinguida como la Mejor Tiradora Junior de la competencia.

La actuación del Team Paraguay no solo reflejó el crecimiento sostenido de la esgrima nacional, sino también el potencial de sus jóvenes atletas en escenarios internacionales de alto nivel.