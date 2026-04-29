Ciudad del Este abre la temporada 2026 con el Nacional de Patinaje Artístico este jueves

El certamen se desarrollará del 30 de abril al 3 de mayo en el Polideportivo de la Gobernación de Alto Paraná, convirtiéndose en una cita clave para el desarrollo del deporte en el este del país y en la primera oportunidad del año para que los atletas sumen puntos en el ranking nacional.

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La competencia reunirá a patinadores de distintos clubes del país, abarcando desde categorías formativas hasta niveles de alto rendimiento.

En pista se podrán observar disciplinas como Figuras Obligatorias, Solo Dance, Free Dance y Libre, en un programa que combina técnica, expresión y exigencia física.

Durante las cuatro jornadas, el evento seguirá un cronograma habitual: el jueves estará destinado a entrenamientos oficiales y apertura de pruebas de figuras; viernes y sábado concentrarán la mayor carga competitiva con programas de danza y rutinas cortas; mientras que el domingo se disputarán las finales, seguidas de la gala de premiación.

Además de su valor competitivo, el torneo representa una vitrina para el talento local. Clubes como Club Ruedas del Este y Club Social del Área 1 serán protagonistas ante su público, junto a figuras de la selección nacional que utilizan este tipo de competencias como preparación para eventos sudamericanos y panamericanos.

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Con acceso generalmente accesible –e incluso gratuito en algunas jornadas–, el campeonato invita al público a acompañar a las delegaciones y a vivir de cerca el comienzo de una nueva temporada del patinaje artístico paraguayo.