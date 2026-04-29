Rolly, el primer mito urbano sobre ruedas, es presentado como mascota oficial de los World Skate Games ASU26

La revelación fue el punto culminante de una estrategia narrativa desarrollada en plataformas digitales, donde distintas piezas audiovisuales generaron expectativa en torno a su identidad.

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A partir de pistas y relatos fragmentados, la historia fue tomando forma hasta consolidar a Rolly como una figura que fusiona lo cultural, lo urbano y lo deportivo.

Inspirado en la tradición de mitos y leyendas que forman parte del imaginario paraguayo, Rolly nace como una fábula contemporánea arraigada en la ciudad de Asunción.

La propuesta, impulsada por el creador de contenido José Báez, plantea un relato donde la energía mística de las antiguas colinas de la ciudad se transforma y se manifiesta en un ser que recorre sus calles sobre ruedas.

Según la narrativa, Rolly emerge entre el asfalto y los atardeceres, alimentado por el movimiento constante de la ciudad. Representa la perseverancia —cada impulso, cada caída y cada intento— y se convierte en símbolo de la cultura urbana contemporánea.

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Su diseño refuerza esta identidad: con cabellos naranjas inspirados en los atardeceres, ruedas en los pies y una capacidad que trasciende disciplinas, encarna el dinamismo de los deportes urbanos, incluyendo también el ámbito digital.

Desde la organización, destacaron que Rolly fue concebido como un emblema del espíritu joven del evento y de la identidad local, con el objetivo de conectar con nuevas generaciones y proyectar la esencia paraguaya al mundo.

¿Cuándo arrancan los Juegos?

Los World Skate Games ASU26 se desarrollarán del 2 al 18 de octubre de 2026 en Asunción, marcando el regreso del evento a Sudamérica. El programa incluirá 11 deportes, un e-sport y 40 disciplinas, en una propuesta que combinará velocidad, técnica y creatividad.

Con la presentación de Rolly, la cuenta regresiva entra en una nueva etapa, invitando tanto al público como a la comunidad deportiva internacional a sumarse a una historia que ya comenzó a rodar por las calles de la capital paraguaya.