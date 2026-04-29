El polaco Aniolkowski gana la 4ª etapa en Turquía y el colombiano Iván Sosa sigue líder

El ciclista de Varsovia ganó la etapa al esprint en los metros finales de la etapa disputada entre Marmaris y Fethiye sobre 130,4 kilómetros, con un tiempo de 2h52:50, por delante del canadiense Riley Pickrell, del Modern Adventure, y el italiano Davide Perisco, del MBH Bank, todos en el mismo crono.

Con este triunfo, el polaco de 29 años consiguió la sexta victoria de su carrera, la primera desde mayo de 2023 en la Vuelta a Grecia.

Sosa entró en el puesto 73, con el mismo tiempo que el grueso del pelotón -el mismo del ganador de la etapa-, y mantuvo el liderato en la clasificación general, con trece segundos de ventaja sobre el australiano Sebastian Berwick (Caja Rural) y a veinte del francés Nicolás Breuillard (TotalEnergies).

Este jueves se disputará la quinta etapa de la Vuelta a Turquía, la más larga con 180 kilómetros de recorrido entre Patara y Kemer.