Polideportivo
29 de abril de 2026 a la - 18:49

Liga Femenina de Básquetbol: Choque de punteros Félix Pérez vs. Olimpia, este jueves

El tetracampeón, Félix Pérez Cardozo inició con triunfo la Liga Femenina 2026.
El tetracampeón, Félix Pérez Cardozo inició con triunfo la Liga Femenina 2026.

Tras sendos triunfos de Félix Pérez Cardozo y Olimpia en la fecha inaugural de la Liga Femenina de Básquetbol 2026, este jueves se enfrentarán por la supremacía, en el torneo que apenas se inició con solo cuatro clubes protagonistas. De aperitivo jugarán los Kings y Ciudad Nueva, por el masculino.

Por Guillermo Caballero, ABC Color

Olimpia y las tetracampeonas del Félix Pérez abrirán la segunda fecha de la Liga Femenina de Básquetbol, este jueves, a partir de las 22:15. El juego restante será este viernes.

El escenario será la casa alquilada de las Queens, el polideportivo de las Fuerzas Armadas, con preliminar de la Liga Masculina, entre los Kings y Ciudad Nueva, desde las 20:00.

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El otro partido será este feriado, el viernes, entre el Deportivo San José y Sol de América, en el “León Coundou”, a partir de las 20:30.

En el arranque del torneo, el viernes pasado, Sol de América cayó 54-73 contra las Queens en el “Luis Óscar Giagni”, mientras las Rojas de Villa Morra se impusieron en el “Efigenio González” a las vicecampeonas San José, por 84-50.