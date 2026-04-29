Liga Femenina de Básquetbol: Choque de punteros Félix Pérez vs. Olimpia, este jueves

Olimpia y las tetracampeonas del Félix Pérez abrirán la segunda fecha de la Liga Femenina de Básquetbol, este jueves, a partir de las 22:15. El juego restante será este viernes.

El escenario será la casa alquilada de las Queens, el polideportivo de las Fuerzas Armadas, con preliminar de la Liga Masculina, entre los Kings y Ciudad Nueva, desde las 20:00.

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El otro partido será este feriado, el viernes, entre el Deportivo San José y Sol de América, en el “León Coundou”, a partir de las 20:30.

En el arranque del torneo, el viernes pasado, Sol de América cayó 54-73 contra las Queens en el “Luis Óscar Giagni”, mientras las Rojas de Villa Morra se impusieron en el “Efigenio González” a las vicecampeonas San José, por 84-50.

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