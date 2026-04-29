Liga Premium de futsal FIFA con juego adelantado para este jueves: Recoleta vs. Olimpia

Los conjuntos de Recoleta FC y Olimpia buscarán la provisoria cima en el partido que disputarán por la Liga Premium de Futsal FIFA de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF).

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Tanto los canarios como los franjeados (4 puntos) escoltan a San Cristóbal que ganó sus dos encuentros anteriores, y de conseguir la victoria subirán provisoriamente a la vanguardia del torneo.

El partido se disputará en el polideportivo de Recoleta, a partir de las 21:00.

* Otros juegos. Este viernes habrá tres partidos y los dos restantes se llevarán a cabo el sábado.

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Esta es la programación de los partidos:

Viernes 01 de mayo:

11:00 Star’s Club vs. Sol-Campoalto (polideportivo de Star’s);

19:00 San Cristóbal vs. Deportivo Santaní (polideportivo de San Cristóbal);

20:30 Afemec vs. Exa-Ysaty (polideportivo de Afemec);

Sábado 2 de mayo:

13:30 Cerro Porteño vs. Cnel. Escurra (polideportivo municipal de San Lorenzo, en directo por Tigo Sports)=;

19:00 Presidente Hayes vs. 3 de Mayo (polideportivo de Hayes).

* Posiciones: San Cristóbal 6 puntos, Cerro Porteño 4, Recoleta FC 4, Star’s Club 4, Olimpia 4, Exa-Ysaty 4, Afemec 3, Deportivo Santaní 3, 3 de Mayo 1, Coronel Escurra 0, Presidente Hayes 0 y Sol-Campoalto 0.