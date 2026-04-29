Un australiano intenta batir un récord y coronar el Everest en 60 días desde el mar

Tras 25 días de travesía, en los que pedaleó 1.150 kilómetros desde la costa india y comenzó la escalada en Nepal, Foran comunicó desde un campamento a 5.900 metros de altitud que han sufrido "un gran contratiempo" y no sabe "muy bien qué va a pasar ahora". "Os daré más detalles cuando tenga las cosas más claras...", admite en su cuenta de Instagram.

El australiano de 27 años aclaró que tanto él como su equipo están a salvo y que están tomando medidas para encontrar la mejor forma de seguir adelante sin especificar el motivo de la pausa obligada.

El montañero está realizando este desafío, que empezó a principios de este mes, exclusivamente con medios de transporte humanos. Su ruta incluye 1.150 kilómetros en bicicleta por la India y Nepal, 150 kilómetros de senderismo por el Himalaya, una ascensión de aclimatación al pico Mera y el esfuerzo final para coronar los 8.849 metros del Everest.

Foran lleva a cabo esta expedición con un fin solidario a través de la iniciativa Climbing for Young Minds. Su objetivo es recaudar 200.000 dólares para la ONG australiana Youturn, destinados a construir en su país un centro para jóvenes de entre 12 y 25 años que combinará un gimnasio con servicios profesionales de salud mental.

El que fue agente inmobiliario escaló su primera gran montaña en 2024, el Island Peak de Nepal, de 6.189 metros. Posteriormente, logró coronar el Ama Dablam de 6.812 metros, situado también en el Himalaya nepalí, y espera que el Everest se convierta en su primera cumbre por encima de los 8.000 metros.

El récord Guinness de este desafío lo ostenta otro australiano, Tim Macartney-Snape, quien en 1990 se convirtió en la primera persona en ascender desde el nivel del mar hasta el techo del mundo impulsado únicamente por su propio esfuerzo, en una expedición que duró unos tres meses.

Ahora, su compatriota pretende rebajar esa marca histórica y alcanzar la cumbre en solo 60 días, a la espera de ver si los últimos contratiempos en la montaña le permiten completar con éxito su proyecto, bautizado precisamente como "Del mar a la cima".