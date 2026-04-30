El fondo soberano saudí confirma que dejará de financiar a LIV Golf a final de temporada

El PIF, el grupo inversor del régimen saudí, subrayó en un comunicado que su decisión de retirar los recursos al circuito de golf "se ha tomado considerando sus prioridades de inversión y la dinámica macroeconómica actual".

Según la nota, el compromiso de financiación del fondo soberano saudí al circuito de golf incluye solo hasta lo que resta de temporada, de un calendario de catorce pruebas que concluirá a finales de agosto.

La liga saudí nació en 2022 para el ánimo de revolucionar el mundo del golf con contratos multimillonarios de estrellas como el español Jon Rahm o el estadounidense Bryson DeChambeau y un formato novedoso, con torneos a tres rondas y con equipos.

Se estima que el PIF ha destinado a LIV más de 5.000 millones de dólares (unos 4.250 millones de euros) desde su creación.

"LIV Golf ha impulsado significativamente el crecimiento del golf a nivel mundial gracias a su impacto transformador y positivo. Ha mejorado el golf para siempre. El PIF mantiene su compromiso de invertir capital internacionalmente, en línea con su estrategia de inversión, incluyendo sus importantes inversiones actuales y futuras en diversos deportes como sector prioritario", concluye el comunicado.

La decisión del fondo soberano de dejar de inyectar dinero a la competición de golf ha llevado a la directiva de LIV a renovar su junta directiva con el fin de atraer a nuevos inversores que hagan posible la continuidad del circuito.

Según anunció el circuito este jueves, ha creado un comité de consejeros independientes para evaluar alternativas estratégicas con la incorporación de los estadounidenses Gene Davis y Jon Zinman, especializados en reflotar proyectos empresariales en apuros y buscar nuevos inversores.

LIV ha confirmado ya las fechas de cinco torneos para el próximo año -Riad, Hong Kong, Sudáfrica, Australia y México-, aunque el pasado martes anunció el aplazamiento sin fecha de la competición que se iba a celebrar en Nueva Orleans (Estados Unidos) del 25 al 28 de junio, la décima de la presente temporada.