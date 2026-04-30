El sueco Mikael Lindberg, primer líder en el Abierto de Turquía

Lindberg, de 33 años y 263 del mundo, completó el recorrido inaugural con 66 golpes, seis por debajo del par del National GC, situado en la región de Belek, al sur del país, con una tarjeta de seis 'birdies'.
Entre el trío perseguidor, Del Rey fue el que más 'birdies' hizo, con un total de ocho, pero acumuló tres 'bogeys', que le impidieron mantener el liderato que ostentó durante parte de la jornada.
Cinco jugadores se colocaron en un tercer escalón en la clasificación, con -4, entre ellos, el francés Martin Couvra, quien defiende el título conseguido el pasado año en Turquía.