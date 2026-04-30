El sueco Mikael Lindberg, primer líder en el Abierto de Turquía

Redacción deportes, 30 abr (EFE).- El jugador sueco Mikael Lindberg se situó al frente de la clasificación del Abierto de Turquía de golf, del DP World Tour,al término de la primera ronda disputada este jueves, con el español Alejandro del Rey, el escocés Ewen Ferguson y el sudafricano Daniel Van Tonder empatados a un golpe.