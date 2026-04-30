Jueves, 30 de abril de 2026

Praga. Aunque haya pasado medio siglo desde el legendario penalti 'a lo Panenka', con el que Checoslovaquia ganó la Eurocopa de 1976, este estilo de ejecutar la pena máxima en el fútbol no ha perdido actualidad ni originalidad, lo que es "un honor" para su artífice, el checo Antonin Panenka. "Yo a Vinicius no le dejaría tirar los penaltis", asegura en una entrevista con EFE. Por Gustavo Monge.

Madrid. La rusa Mirra Andreeva se enfrenta a la estadounidense Hailey Baptiste, verdugo de la bielorrusa Aryna Sabalewnka, y la checa Linda Noskova o la ucraniana Marta Kostyuk a la austríaca Anastasia Potápova este jueves en las semifinales del cuadro femenino (WTA 1.000) del Mutua Madrid Open.

Ciudad de Panamá. La selección de fútbol de Panamá, dirigida por el hispano-danés Thomas Christiansen, llega al Mundial de 2026 más madura y respaldada por un proceso sólido, decidida a trascender en la escena internacional y dar un paso adelante en su historia, asegura en una entrevista a EFE el técnico de la roja centroamericana.

Buenos Aires. El segundo juicio por la muerte de Diego Armando Maradona continúa este jueves con la declaración del doctor Colin Campbell, vecino del exclusivo barrio bonaerense de San Andrés en el que falleció el ídolo argentino y el primer médico que acudió al domicilio para realizar maniobras de reanimación.

Redacción deportes. El Braga portugués y el Friburgo alemán, verdugos de Betis y Celta, respectivamente, se enfrentan este jueves en el partido de ida de las semifinales de la Liga Europa y alcanzar una histórica final, a la que también aspiran dos equipos ingleses, el Nottingham y el Aston Villa del técnico español Unai Emery, todo un especialista en esta competición, que abren la eliminatoria en el City Ground.

Madrid. El estadio de Vallecas alberga un encuentro para la historia entre el Rayo y el Estrasburgo, en el que el conjunto de Iñigo Pérez pretende alcanzar un resultado que le haga viajar a Alsacia con opciones de alcanzar la gran final de la Liga Conferencia, mientras que en el Henryk Reyman de Cracovia (Polonia) se enfrentan el Shakhtar Donetsk ucraniano y el Crystal Palace inglés.

- Previa del Gran Premio de Miami, cuarta cita del Mundial de Fórmula 1 2026, en el circuito temporal del complejo Hard Rock Stadium. (FOTO)

- NBA. Playoffs (al mejor de siete partidos): Atlanta Hawks-New York Knicks (20.00 GMT), Minesota Timberwolves-Denver Nuggets (20.00), Philadelphia 76ers-Boston Celtics (20.00).

- Euroliga. Cuartos de final. Segundos partidos (al mejor de cinco) (FOTO): Valencia Basket-Panathinaikos (0-1) (FOTO) y Fenerbahce-Zalguiris (1-0) (18.45 GMT) y Olympiacos-Mónaco (1-0) (19.00).

- Tour de Romandía, en Suiza (hasta 3). (FOTO)

- Liga Conferencia. Semifinales, ida (FOTO): Rayo Vallecano-Estrasburgo y Shakhtar-Crystal Palace (19.00 GMT).

- Liga Europa. Semifinales, ida (FOTO): Braga-Friburgo y Nottingham Forest-Aston Villa (19.00 GMT).

- Copa Libertadores. 3ª jornada: Bolívar (Bol)-Fluminense (Bra), Independiente Rivadavia (Arg)-La Guaira (Ven) (22.00 GMT), Corinthians (Bra)-Peñarol (Uru) (00.00), Ind. Medellín (Col)-Cusco (Per) (02.00).

- Copa Sudamericana. 3ª jornada: Carabobo (Ven)-Blooming (Bol) y Vasco (Bra)-Olimpia (Par) (22.00 GMT), Tigre (Arg)-América de Cali (Col) (00.00), Bragantino (Bra)-River Plate (Arg) (00.30) y Alianza Atl. (Per)-Macará (Ecu) (02.00).

- Entrevista con el legendario exfutbolista checo Antonin Panenka, inventor del penalti que lleva su apellido. (FOTO) (VÍDEO)

- 76º Congreso de la FIFA. en Vancouver (Canadá). (FOTO)

- Buenos Aires. Se celebra una nueva audiencia del juicio para determinar responsabilidades por la muerte de Diego Armando Maradona.

- España. LaLiga EA Sports. Presentación de la 34ª jornada.

- Panamá. Análisis de la selección de fútbol de Panamá, dirigida por el hispano-danés Thomas Christiansen, con vistas al Mundial de 2026. (FOTO) (VÍDEO)

- Honduras. Se juega completa la fecha 22 del torneo Clausura hondureños con los partidos Olimpia-Platense, Universidad Pedagógica-Motagua, Victoria-Real España, Marathón-Choloma y Olancho-Génesis.

- DP World Tour. Abierto de Turquía, en el National GC de Belek, Antalya (hasta 3).

- Mutua Madrid Open, en la Caja Mágica (hasta 3). Semifinales femeninas. (FOTO)

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Redacción EFE Deportes