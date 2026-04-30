ONU y Airbnb lanzan herramientas contra la trata de personas en México en el Mundial 2026

La iniciativa busca ofrecer herramientas para detectar señales de alerta y reportar riesgos, con el fin de prevenir la trata de personas en eventos masivos con alta movilidad turística.

Entre estas, se encuentran un 'Manual del Buen Anfitrión' para detectar señales de alerta y actuar, un 'Manual del Buen Visitante' para fomentar conductas responsables, y una serie de cápsulas informativas sobre la trata, cómo identificarla y reportarla.

Las herramientas están enfocadas en la identificación temprana y denuncia de posibles casos, y forman parte de una estrategia integral que incluye capacitación, campañas de sensibilización y coordinación con autoridades, alineada con la iniciativa global Corazón Azul de la UNODC.

La iniciativa fue presentada en el 'Foro Alto Nivel vs la Trata en el Mundial 2026', con participación de gobierno, sector privado y sociedad civil, donde se destacó que eventos masivos como el Mundial 2026 pueden incrementar los riesgos de explotación.

"Iniciativas como esta alianza permiten acercar información, fortalecer capacidades y generar conciencia en sectores clave como el turismo, especialmente en contextos de alta afluencia de personas", afirmó Nayely Sánchez, titular de programas de UNODC.

Por su parte, Jorge Balderrama, director regional de Asuntos Públicos en Airbnb, resaltó el valor de estas herramientas que "ayudan a anfitriones y huéspedes a identificar posibles riesgos y actuar de manera informada, contribuyendo a promover entornos más seguros para visitantes y comunidades".

Estudios de la ONU señalan que la violencia contra menores y mujeres suele aumentar hasta un 30 % en torneos deportivos de la envergadura del Mundial de Fútbol.

El Gobierno mexicano estima la llegada de más de 5,5 millones de turistas internacionales al país en el marco del Mundial 2026, que México organiza con Estados Unidos y Canadá, del 11 de junio al 19 de julio.

En la capital, que recibirá el partido inaugural entre México y Sudáfrica, las autoridades proyectan la llegada de cerca de 5 millones de personas durante todo el torneo.

Por su parte, Airbnb estima una derrama adicional de 345 millones de dólares durante los 39 días del Mundial y la generación de 13.000 empleos adicionales en la Ciudad de México vinculados a la actividad en su plataforma, según un estudio elaborado con Deloitte.