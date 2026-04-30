Rusia y Bielorrusia competirán sin bandera ni himno en los torneos internacionales

Se trata del sistema AIN (Atletas Individuales Neutrales), que establece las condiciones bajo las cuales boxeadores, entrenadores y personal de apoyo de ambos países podrán competir sin representación nacional.

La medida, ratificada por la junta ejecutiva del organismo en su última reunión de abril, sigue la línea marcada por el Comité Olímpico Internacional en relación con la presencia de atletas de estos países en eventos internacionales.

El procedimiento llega después de que, en marzo, World Boxing respaldara las solicitudes de adhesión de la Federación Rusa de Boxeo y la Federación Bielorrusa de Boxeo, abriendo la puerta al regreso de sus deportistas a la competición.

El sistema AIN implica que las delegaciones no podrán utilizar símbolos nacionales en ningún momento. Así, ni banderas, ni himnos, ni equipaciones oficiales estarán presentes en los torneos organizados por World Boxing, su confederación continental European Boxing o por las federaciones nacionales afiliadas.

En caso de obtener medalla, los deportistas competirán y serán reconocidos bajo la denominación AIN. Si un boxeador logra el oro, no se interpretará el himno de su país, mientras que en las ceremonias de entrega de medallas se utilizará una bandera con el logotipo AIN en lugar de cualquier símbolo nacional.

Esta designación también aparecerá en las retransmisiones televisivas y en toda la información oficial de las competiciones.

Además, el procedimiento establece un proceso de verificación exhaustivo que deberán superar todos los participantes incluidos en esta categoría antes de ser autorizados a competir. Este control afecta tanto a deportistas como a técnicos, personal de apoyo y oficiales.

La normativa será de aplicación en todos los eventos por categorías de edad organizados directamente por World Boxing o por European Boxing, consolidando un marco común para la participación neutral de atletas de Rusia y Bielorrusia en el boxeo internacional.