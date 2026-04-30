Sportivo Luqueño cumple 105 años de vida institucional este 1 de mayo

Sportivo Luqueño está de fiesta y con mas de un centenar de lunas, es una de las instituciones mas tradicionales principalmente del fútbol paraguayo. Hace temporadas, también viene presentando credenciales en distintas disciplinas, como el fútbol playa, handbol, rugby, vóleibol, baloncesto, entre otros.

Con toda una ciudad detrás del “azul y oro”, La República de Luque, el Sportivo Luqueño es el tercer club mas popular del fútbol paraguayo.

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* Un poco de historia. El Kure Luque nació el 1 de mayo de 1921 y la historia cuenta que para su fundación se fusionaron tres clubes: Marte Atlético (fundado en 1904), El Vencedor (1907) y General Aquino (entre 1907 y 1910).

Uno de los principales impulsores de la “hermandad” de estos tres clubes rivales fue Monseñor Pantaleón García, y tras la “bendición” se fundó el Sportivo Luqueño, en el acto realizado en la Municipalidad local. Precisamente, la Manzana N° 5 de la Comuna fue la “adoptada” para la cancha del club.

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Los firmantes del Acta Fundacional fueron: Julián González, Feliciano Cáceres y Desiderio Jara en representación del club “Vencedor”, Rodney Zarate, José J. Loira y Glicerio Galeano del club “Marte Atlético”, y Celestino Agüero, Ricardo Vaccaro y Casiano Duarte del club “Gral Aquino”.

Actualmente, Luqueño es protagonista del torneo de Primera División del fútbol paraguayo, y su historia cuenta de la obtención de 2 títulos absolutos (1951 y 1953) y 4 subcampeonatos (1975, 1983, 2001 y 2007, fue campeón del Torneo Apertura).