Trump: PGA debería readmitir golfistas de LIV porque quiere ver a Rahm contra Scheffler

"Quiero ver a Rory (McIllroy) jugar contra Bryson DeChambeau. Quiero ver jugar a gran John Rahm contra Scottie. Scottie es genial, ¿Verdad? Scottie Scheffler es fantástico. Quiero verlo jugar contra Jon Rahm, contra Bryson (DeChambeau) y todos los demás", aseguró.

Trump fue consultado hoy durante un evento en el Despacho Oval con respecto a la posibilidad de que el torneo PGA acepte a los golfistas que se marcharon a LIV.

"Creo que sí (deberían readmitirlos)", contestó Trump antes de añadir que cree que "todos los grandes golfistas deberían estar compitiendo entre ellos".

El presidente estadounidense aseguró que le gustaría estar viendo la televisión hoy mismo porque el circuito PGA está celebrando desde ayer hasta el 3 de mayo el campeonato Cadillac en su campo de Doral, en Florida.

Las palabras de Trump llegan horas después de que El Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudí (PIF, en sus siglas en inglés) confirmó este jueves que dejará de financiar a LIV Golf a partir de la próxima temporada.

Con esta decisión la liga LIV, que nació como una escisión de PGA con premios muchos más cuantiosos, queda gravemente herida al perder el respaldo financiero saudí que hizo posibles sus enormes honorarios por participación y sus fondos de premios.

El PIF ha anunciado que dejará de financiar el LIV al finalizar la presente temporada, tras haber inyectado más de 5.000 millones de dólares en el proyecto a lo largo de cuatro años y haber incurrido en cuantiosas pérdidas.

La decisión del fondo soberano de dejar de inyectar dinero a la competición de golf ha llevado a la directiva de LIV a renovar su junta directiva con el fin de atraer a nuevos inversores que hagan posible la continuidad del circuito.