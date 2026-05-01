El golf y el fútbol dominaron el escenario deportivo de América en abril

El 12 de abril Rory McIlroy volvió a ceñirse la chaqueta verde más codiciada del golf. Antes lo hizo en 2025.

El de Holywood (Irlanda del Norte) se convirtió en el primer jugador en ganar en dos ocasiones consecutivas el Masters, desde Tiger Woods en 2001 y 2002.

McIlroy terminó el torneo, disputado en el Augusta National en Georgia (Estados Unidos), con -12, un golpe por encima del estadounidense Scottie Scheffler.

Sin embargo, la suerte fue dispar para McIlroy ya que pasó de una ventaja histórica en los primeros 36 hoyos a luchar por la supervivencia en el tramo decisivo.

En la ronda final el estadounidense Cameron Young y el inglés Justin Rose llegaron a situarse con dos golpes de ventaja en distintos momentos, pero ninguno de los dos pudo mantener el ritmo de McIlroy en la segunda mitad del recorrido.

El español Jon Rahm ganó con un saldo de -21 golpes el torneo LIV Golf que transcurrió en el Club Chapultepec, en Ciudad de México.

Para Rahm, de 31 años y exnúmero uno del mundo, fue la segunda victoria del año y la vigesimocuarta de su carrera.

Los puestos dos y tres también fueron a parar a manos de los españoles David Puig y Josele Ballester.

Puig terminó con 66 golpes y -15, mientras que Ballester le siguió con 67 golpes y -15.

Luego de tres rondas de clasificación previas, las copas Libertadores y Sudamericana echaron a andar el 7 de abril sus respectivas fases de grupos.

En la Libertadores, que en este 2026 cumple su edición 67, sólo el debutante Independiente Rivadavia y Corinthians acumularon puntuación perfecta al cabo las tres primeras jornadas, mientras que Cusco, Barcelona, Always Ready y Libertad no tienen ni una sola unidad en sus casilleros.

Uno de los hechos más llamativos en este mes fue que Fábio Deivson, arquero de Fluminense, se convirtió con 45 años en el futbolista de mayor edad en disputar un partido de Libertadores.

Por los lados de la Sudamericana, en su edición 25, el encopetado Sao Paulo (ganador de la Libertadores en 1992, 1993 y 2005) llegó a los 7 puntos tras empatar 1-1 con Millonarios en Colombia, y el novato Montevideo City Torque, que también sumaba 6 unidades hasta la segunda jornada de la fase de grupos, sumó su primera derrota ante los argentinos del Deportivo Riestra por 2-1.

Con una goleada por 0-4 sobre Argentina, Colombia levantó el 19 de abril el título del Sudamericano sub-17 disputado en Paraguay.

Días antes, en semifinales, el equipo cafetero vapuleó por 3-0 al de Brasil.

Pero, pocos minutos después de producirse la entrega de las medallas y la celebración colombiana en Asunción, el jugador argentino Julio Coria pronunció una frase que desató la polémica: “No nos faltó nada. Yo sé que los vamos a agarrar en el Mundial y les vamos a romper el orto, como lo hacemos siempre” .

Cuatro días después, el mismo jugador se disculpó por su desatino.

Alex Palou impuso su ley el 19 de abril en el Gran Premio de Automovilismo de Long Beach (California).

El catalán, del Chip Ganassi, comenzó la prueba californiana en tercera posición, después de que su vuelta de clasificación solo fuera mejorada por el sueco Felix Rosenqvist, del Meyer Shank Racing, y el mexicano Pato O'Ward, del Arrow McLaren.

Palou, campeón en 2021, 2023, 2024 y 2025, ha ganado tres de las cinco pruebas del año y lidera el campeonato con 205 puntos, 17 más que su escolta, el estadounidense Kyle Kirkwood.