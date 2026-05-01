El hipismo presenta torneo interno de la Escuela Paraguaya de Equitación

Esperando la próxima convocatoria oficial del Ranking Oficial de Salto de la Federación Ecuestre del Paraguay (Fedepa), este sábado se realizará un torneo en la pista del Acá Carayá.

Este evento constituye un concurso interno realizado por la Escuela Paraguaya de Equitación (EPE), con horario de inicio a partir de las 9:00, en el picadero de arena del RC4.

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* Categorías y premios. En primer término ingresarán al ruedo las amazonas y jinetes de la Mini Escuela, que harán el recorrido a Tiempo Ideal, con altura de obstáculos a 0.30 metro.

Posteriormente tendrán el desafío los chicos de las Escuelas, con altura de barandas desde 0.60 a 0.80 metros, también en el tipo de prueba a Tiempo Ideal.

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Las categorías superiores serán el Mini Gran Premio 0.80 - 0.90 metros, a Dificultad Progresiva, y, finalmente el Gran Premio con alturas 0.90 - 1.00 metros, en el mismo sistema de prueba.

Habrá medallas para todos los participantes de 0.30 y trofeos del 1° al 3° para 0.60 a 0.80.

Los ganadores del Mini Gran Premio y Gran Premio recibirán premios en efectivo.

Inscripciones con Fredy Báez (0981583394) y Alejandro Galeano (0981343587).