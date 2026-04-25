Polideportivo
25 de abril de 2026 - 22:18

Hipismo en Acá Carayá con una buena jornada en las justas de Adiestramiento

Las amazonas que concursaron en la Primera Fecha de Adiestramiento, con sus respectivos premios.
Las amazonas que concursaron en la Primera Fecha de Adiestramiento, con sus respectivos premios.

Una linda jornada se vivió este sábado en el Regimiento de Caballería N° 4 “Acá Carayá”, con la Primera Fecha de Adiestramiento 2026 organizada por la Federación de Deportes Ecuestres del Paraguay (Fedepa).

Por Guillermo Caballero, ABC Color