Las cuentas de la Serie A: El Inter puede ganar el 'Scudetto'; el Pisa y Verona, descender

De darse este escenario, el desenlace quedaría prácticamente sentenciado a falta de tres jornadas, quedando por decidir únicamente una plaza de descenso y la distribución de los puestos europeos. Estos son los números:

Al Inter de Milan le bastan los tres puntos, ya que tiene una oportunidad de oro para coronarse campeón matemáticamente si logra la victoria en el encuentro del domingo contra el Parma en su estadio, el Giuseppe Meazza (San Siro).

El conjunto dirigido por el rumano Christian Chivu podría así certificar su 21º 'Scudetto' de forma anticipada ante su afición si vence al conjunto 'gialloblu' independientemente del resultado de sus rivales, ya que alcanzaría los 82 puntos, mientras que el Nápoles, segundo clasificado, podría sumar como máximo 81 puntos si ganara todos sus partidos hasta final de temporada.

El conjunto 'nerazzurro' podría incluso proclamarse campeón antes de saltar al campo si el Nápoles pierde su partido ante el Como del sábado y el Milan, tercero, no consigue la victoria frente al Sassuolo el domingo, antes del partido del Inter.

En cambio, si el equipo partenopeo empata contra el Como, dirigido por el español Cesc Fàbregas, al Inter le bastaría con sumar un punto ante el Parma, independientemente del resultado del Milan.

El Pisa, que se mide este viernes al Lecce, equipo que marca la línea de la permanencia, necesita obligatoriamente la victoria en este duelo directo para aferrarse a sus mínimas esperanzas de mantenerse en la categoría.

Una victoria del Lecce en este partido condenaría matemáticamente al Pisa a la Serie B, junto al Verona, al volverse inalcanzable para ambos equipos.

Por otro lado, un empate solo permitiría al Verona seguir con opciones matemáticas de permanencia, ya que el conjunto véneto suma 19 puntos y, con cuatro jornadas por disputar, podría llegar como máximo a 31, uno más que los 30 que tiene actualmente el Lecce.

Para ello, el Verona necesitaría ganar todos sus partidos restantes y que el Lecce no sumara ningún punto más.

El Verona dependería, así, del resultado del duelo entre Pisa, obligado a ganar, y Lecce, que se disputa antes que su propio partido ante el Juventus, con la esperanza de un empate o una derrota del conjunto salentino para mantener vivas, al menos sobre el papel, sus opciones de permanencia.

Con solo 19 puntos y doce aún en juego, el equipo véneto necesita prácticamente un milagro, que pasa por ganar los cuatro partidos restantes y que el Lecce no vuelva a sumar ni un solo punto.