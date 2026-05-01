Martínez Guillén, segunda en la prueba de 10 k. en aguas abiertas en Aranci (Italia)

La nadadora de Elche (Alicante) paró el crono a 25 segundos de la oceánica con una marca de 1:54.37.20 en esta prueba disputada en Cerdeña.

La francesa Caroline Laure Jouisse fue tercera con 1:54.38.60 por 1:54.12.10 de Johnson y 1:54.40.00 de la alemana Lea Boy, cuarta.

Otra española, María de Valdés, se clasificó en la décima plaza a 48.60 de la australiana.

En la competición masculina, los franceses Sacha Velly y Marc Antoine Olivier se impusieron en los 10 kilómetros en esta tercera etapa de la Copa del Mundo de aguas abiertas.

La tercera plaza fue para el nadador local Andrea Filadelli, quien paró el crono en 1:49.08.30 por 1:49.07.50 y 1:49.07.80 de los dos medallistas galos.