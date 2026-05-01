McIlroy: "Me han inspirado mucho deportistas como Nadal, Federer, Messi o Ronaldo"

McIlroy, que el próximo lunes cumplirá 37 años, conquistó el 12 de abril su segundo Masters consecutivo, lo que supone su sexto 'major' después de que el pasado año completara el Grand Slam con su primer triunfo en Augusta.

"Me he inspirado mucho en otros atletas, incluso en aquellos que están al final de sus carreras y que aún logran grandes cosas. Pienso en Novak, Roger y Rafa en el tenis, o en Messi o Ronaldo en el fútbol, ​​o en Tom Brady en el fútbol americano... No soy viejo, pero sin duda soy mayor que antes. Me inspiro en ellos y en lo que lograron al final de sus carreras. Eso me dio la convicción de que algún día yo también podría hacerlo en Augusta", señaló el norirlandés en una entrevista con la Fundación Laureus.

Esta entidad concedió a McIlroy el premio 'Reaparición' en la ceremonia celebrada en Madrid el 20 de abril, después de que el pasado año completara el Grand Slam, convirtiéndose en el sexto golfista en lograrlo.

A pesar de alcanzar esta meta, el número dos del mundo aseguró que no ha perdido la ilusión por ganar más títulos: "Sigo siendo competitivo, siento que aún tengo mucho que ofrecer. Estoy en un punto de mi carrera en el que realmente tengo que apuntar a los eventos más importantes, los cuatro 'majors', la Ryder Cup. Intentar aumentar esa cifra es algo muy importante para mí”.

McIlroy reveló que en el pasado Masters, donde Nadal estuvo de espectador, contó con el apoyo del tenista español: "Me dejaba mensajes de voz al final de cada día, y es genial tener a una de las leyendas del deporte animándote así, y que él sepa lo que se siente al estar en esa posición... Es realmente increíble”.

Resaltó su afición al tenis por encontrarle similitudes con el golf al ser deportes individuales: "Son muy exigentes mentalmente y desafiantes a su manera. Rafa y Roger ya se han retirado. Novak no se ha retirado, pero sin duda está entrando en la recta final de su carrera. Todos nos preguntábamos: '¿Quién será el próximo?'. Y entonces aparecieron Carlos (Alcaraz) y Jannik (Sinner), dos jugadores que están demostrando un tenis increíble".

"Lo que hace que esta rivalidad sea tan especial es que tienen estilos muy diferentes. Carlos juega con pasión, con el corazón en la mano. Jannik, en cambio, es como un robot, no comete errores, es un espectáculo verlo golpear la pelota. Creo que el contraste de estilos... como aficionado al tenis, me emociona mucho y me hace desear verlos competir durante los próximos años", añadió.

El jugador norilandés apuntó que le gustaría jugar alguna ronda de golf con Alcaraz, gran aficionado a este deporte y al que conoció el pasado año en el Abierto de Estados Unidos. "Sé que le encanta el golf y que juega bastante. Creo que juega cualquier día libre durante un torneo, así que espero que algún día podamos jugar una ronda juntos".