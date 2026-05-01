Paraguay debuta este sábado en el Mundial de Relevos 2026 de atletismo en Botsuana

La Federación Paraguaya de Atletismo oficializó la clasificación del relevo mixto 4x100 metros, que accedió al certamen ocupando el puesto 22 entre las 24 plazas disponibles a nivel global.

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El cuarteto nacional estará integrado por la olímpica Xenia Hiebert, Macarena Giménez, Gustavo Mongelós y Fredy Maidana, bajo la conducción técnica de Édgar Galeano.

Este logro se suma al antecedente inmediato del equipo masculino de 4x100 metros, que en el Mundial de Relevos de Guangzhou 2025 registró un tiempo de 39.37 segundos, marcando el mejor registro de la temporada para Paraguay y dejando una base competitiva importante para el desarrollo de las postas nacionales.

En Botsuana, la delegación guaraní enfrentará un desafío de alto nivel, ya que estos mundiales no solo reúnen a las principales potencias del atletismo, sino que además otorgan plazas de clasificación para futuros eventos globales, como el Mundial de Pekín 2027.

El debut paraguayo está previsto para el sábado 2 de mayo, a las 09:10 de nuestro país, en la ronda clasificatoria, donde buscará avanzar entre los mejores tiempos para acceder a la final y seguir alimentando la ilusión de posicionarse entre la élite mundial del relevo.