Vóley playa: Sofía Martínez y Clara Torres, medalla de oro y clasificación mundial

El camino al oro comenzó el 29 de abril en la fase de grupos, donde las paraguayas mostraron autoridad desde el inicio.

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En su debut, Sofía Martínez y Clara Torres superaron con claridad a la dupla colombiana Valery/Valentina por 2-0 (21-11, 22-20), y luego ratificaron su nivel al imponerse también en sets corridos a Samantha/Pérez de Bolivia por 2-0 (21-19, 21-18), asegurando su clasificación a la siguiente ronda con puntaje ideal.

Ya en la fase eliminatoria, el 30 de abril, Martínez y Torres mantuvieron su solidez en los cuartos de final, donde derrotaron a las argentinas Frascaroli/García por 2-0 (21-15, 21-17), en un partido controlado de principio a fin.

En semifinales, dieron un paso clave en su campaña al vencer a la dupla chilena Dawson/Vásquez en un duelo muy disputado por 2-0, con parciales ajustados de 23-21 y 23-21, demostrando carácter en los momentos decisivos.

La final

Ya en la gran final, las paraguayas coronaron su actuación con una victoria épica frente a las venezolanas Chacín/Valeria. Tras ceder el primer set (14-21), reaccionaron con determinación para quedarse con los siguientes parciales por 21-16 y 20-18, sellando un triunfo por 2-1 en un encuentro cargado de tensión y emoción.

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De esta manera, Sofía Martínez y Clara Torres no solo se quedaron con el primer lugar del certamen, sino que también aseguraron su clasificación al Mundial, consolidándose como una de las duplas más competitivas de la región y confirmando el crecimiento sostenido del deporte paraguayo en el ámbito internacional.

Al mundial

Este torneo otorgó cinco plazas directas para los países que representarán a Sudamérica en el Campeonato Mundial FIVB U18, el cual se llevará a cabo del 8 al 12 de julio de este año en los Países Bajos. Los países que sacaron los boletos mundialistas en femenino son Paraguay, Venezuela, Brasil, Argentina y Chile.