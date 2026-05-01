Sábado, 2 de mayo de 2026

Madrid. La rusa Mirra Andreeva, pupila de la extenista española Conchita Martínez, se enfrenta este sábado desde las 15.00 GMT en el Mutua Madrid Open a la ucraniana Marta Kostyuk en una final del cuadro femenino inédita.
Miami. Continúa este sábado el Gran Premio de Miami, cuarta cita del Mundial de Fórmula Uno, con la carrera al sprint y la sesión de clasificación para la carrera del domingo en el circuito temporal del complejo Hard Rock Stadium.
Redacción deportes. Los cinco países ganadores de los Relevos Mundiales de Cantón (China) en 2025 defienden sus títulos este sábado en Gaborone, la capital de Botsuana, en los 4x100 y 4x400 masculinos (Sudáfrica), 4x100 femenino (Reino Unido), 4x400 femenino (España) y 4x100 mixto (Canadá) y 4x400 mixto (Estados Unidos).
Redacción Deportes. A 40 días del comienzo del Mundial, una larga lista de ilustres futbolistas en América se perderán el torneo por causa de las lesiones. Por Claudia Aguilar Ramírez.
- Campeonatos del Mundo de relevos, en Gaborone (Botsuana) (y 3).
- Carrera al sprint (16:00-17:00 GMT) y sesión de clasificación (20:00-21:00 GMT) del Gran Premio de Miami, cuarta cita del Mundial de Fórmula 1 2026, en el circuito temporal del complejo Hard Rock Stadium. (FOTO)
- NBA. Playoffs (al mejor de siete partidos). Séptimo y último partido Boston Celtics-Philadelphia 76ers (23.30) (3-3).
- Tour de Romandía, en Suiza (hasta 3). (FOTO)
- España. LaLiga EA Sports. 34ª jornada (FOTO): Villarreal-Levante (12.00 GMT), Valencia-Atlético de Madrid (14.15), Alavés-Athletic (16.30) y Osasuna-Barcelona (19.00).
- Liga de Campeones femenina. Semifinales, vuelta: Lyon-Arsenal (13.00 GMT).
- Liga inglesa (jornada 35): Brentford-West Ham, Newcastle-Brighton y Wolves-Sunderland (14:00 GMT) y Arsenal-Fulham (16:30).
- Bundesliga alemana (jornada 32): Bayern-Heidenheim (13:30 GMT).
- Liga francesa (jornada 32): Nantes-Marsella (13:00 GMT) y París Saint Germain-Lorient (15:00).
- Liga italiana (jornada 35): Como-Nápoles (16:00 GMT).
- DP World Tour. Abierto de Turquía, en el National GC de Belek, Antalya (hasta 3).
- Mundial de Superbike. 4ª cita, en el circuito húngaro Balaton Park. Primera carrera (13.30 GMT).
- Mutua Madrid Open, en la Caja Mágica (hasta 3). Final femenina (15.00 GMT): Mirra Andreeva (RUS)-Marta Kostyuk (UKR) (FOTO)
Redacción EFE Deportes