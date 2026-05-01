Viernes, 30 de abril de 2026

Madrid. La antepenúltima jornada del Masters 1.000 de Madrid define la final masculina con la disputa de las semifinales entre el número uno del mundo, el italiano Jannik Sinner, y el francés Arthur Fils, campeón en Barcelona hace una semana, mientras que la revelación del torneo, el joven belga Alexander Blocks, se mide al segundo favorito, el alemán Alexander Zverev, dos veces campeón, o el italiano Flavio Cobolli.

Miami (Estados Unidos). El circuito temporal del complejo Hard Rock Stadium acoge este viernes los únicos entrenamientos libres y la sesión de clasificación de la carrera al sprint del sábado del Gran Premio de Miami, cuarta cita del Mundial de Fórmula Uno.

Redacción Deportes. La 63ª edición de la clásica alemana Eschborn-Fráncfort, una de las favoritas históricamente de los velocistas del pelotón, llega al calendario ciclista en un momento de mucha actividad y con la presencia de Tom Pidcock como uno de los cabezas de cartel.

- Previa de los Campeonatos del Mundo de relevos, que se disputan el domingo en Gaborone (Botsuana).

- Entrenamientos libres (16:30-17:30 GMT) y sesión de clasificación del sprint (20:30-21:14) Gran Premio de Miami, cuarta cita del Mundial de Fórmula 1 2026, en el circuito temporal del complejo Hard Rock Stadium. (FOTO)

- Euroliga. Cuartos de final. Segundo partido (al mejor de cinco) (FOTO): Real Madrid-Hapoel Tel Aviv (20.45). (FOTO)

- Liga Endesa. Última hora de los partidos de la jornada 29. Asisa Joventut-Unicaja, Bàsquet Girona-Casademont Zaragoza, La Laguna Tenerife-MoraBanc Andorra y San Pablo Burgos-Hiopos Lleida.

- NBA. Orlando Magic-Detroit Pistons (23.00), Toronto Raptors-Cleveland Cavaliers (23.30 ) y Houston Rockets-Los Ángeles Lakers (01.30)

- Resumen de las semifinales de la final four de la Liga de Campeones de baloncesto en silla Amiab Albacete-Ilunion (15.30) y Thuringia Bulls (GER)-Cantú Briantea (ITA) (18.15) en Centro Deportivo Vallehermoso.

- Liga ASOBAL. 27ª jornada: Fraikin Granollers-Frigoríficos Morrazo (19.00) y Bada Huesca-Sanicentro Guadalajara (20.30).

. Previa conjunta del partido de la jornada: ABANCA Ademar León-Dicoperbal Logroño La Rioja.

- 63 Eschborn-Fráncfort, en Alemania sobre de 211 km.

- Tour de Romandía, en Suiza (hasta 3). (FOTO)

- LaLiga EA Sports. 34ª jornada (FOTO): Girona-Mallorca (21.00).

. Previas de los partidos Villarreal-Levante, Valencia-Atlético de Madrid, Alavés-Athletic y Osasuna-Barcelona.

- Barcelona. Entrenamiento en la ciudad deportiva a las 11.00 (primer cuarto de hora abierto) y rueda de prensa de Hansi Flick a las 13.00.

- Rueda de prensa después del entrenamiento previo al partido del del Atlético en Majadahonda a las 11:00.

- LaLiga Hypermotion. 38ª jornada: Andorra-Albacete (16.15), Deportivo-Leganés (18.30) y Zaragoza-Granada (21.00).

. Previas de los partidos Cultural Leonesa-Cádiz, Castellón-Córdoba, Eibar-Málaga.

- Liga F. 27ª jornada: Alhama ElPozo-Espanyol (12.00) y Granada-Costa Adeje Tenerife (17.00).

- Liga inglesa (jornada 35): Leeds-Burnley (21:00).

- DP World Tour. Abierto de Turquía, en el National GC de Belek, Antalya (hasta 3).

- Copa del Mundo de natación en aguas abiertas. Tercera etapa en Golfo de Aranci (Cerdeña, Italia) (y 2) 10 km hombres (9.00) y 10 km mujeres (12.00)

- Mutua Madrid Open, en la Caja Mágica (hasta 3). (FOTO)

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Redacción EFE Deportes