Zverev se impone a Blockx y disputará ante Sinner su cuarta final en Madrid

Zverev, el alemán con más victorias en tierra de la historia, sostenido en la fiabilidad de su saque, que no perdió en ningún momento, tardó una hora y 37 minutos en ganar al prometedor jugador belga, que se sitúa entre los cuarenta mejores del mundo.

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La lucha entre los dos primeros favoritos, Sinner y Zverev, decidirá el domingo el campeón del torneo que se disputa en la Caja Mágica.

“Estoy deseando volver a jugar contra él. He jugado tres veces contra él este año y me ha ganado las tres veces, pero espero con ganas el nuevo desafío”, dijo Zverev tras su clasificación.

“Será un partido fantástico y que gane el mejor”, deseó el tenista alemán. Zverev, en su cuarta final en Madrid, aspira a alzar su tercer trofeo, tras ganar en 2018 y 2021.

Blockx, número 69 del mundo, fue la sorpresa del torneo tras eliminar en cuartos al vigente campeón del torneo, el noruego Casper Ruud.

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Verdugo también del argentino Francisco Cerúndolo, Blockx no pudo seguir su progresión ante el número tres del ranking.

Zverev se mostró intratable en el primer set con su saque, sin conceder ni una sola bola de rotura a su rival. Blockx logró equilibrar un poco más el partido en el segundo set, aunque Zverev siguió sin bajar el ritmo.

“Era una semifinal de un Masters 1000. Iba a ser un gran partido pasara lo que pasara”, dijo Zverev. Agarrado a su servicio, el belga levantó nueve bolas de rotura hasta que Zverev logró quebrar el servicio de su rival en la única oportunidad que tuvo en el undécimo juego para ponerse 6-5 y cerrar la manga y el partido con su saque.