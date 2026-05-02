Domingo, 3 de mayo de 2026

Madrid. El número 1 mundial y primer cabeza de serie, el italiano Jannik Sinner, pelea este domingo por su primer título en la Caja Mágica y el quinto consecutivo en un torneo ATP Masters 1.000, y lo hace en la final del Mutua Madrid Open contra el alemán Alexander Zverev, segundo favorito, tercero de la clasificación de la ATP y dos veces campeón en la capital de España.

Miami (Estados Unidos). El italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), ganador hace un mes en Suzuka (Japón), estrena el liderato más joven de toda la historia de la Fórmula Uno en Miami (EEUU), donde se reanuda el Mundial, interrumpido a causa del conflicto bélico en Oriente Medio, con la cuarta prueba del año.

Redacción Deportes. El esloveno Tadej Pogacar (UAE) afronta este domingo como líder, con 35 segundos de ventaja sobre el alemán Florian Lipowitz (BORA), la quinta y última etapa del Tour de Romandía, de 178,2 km de recorrido entre las localidades suizas de Lucens y Leysin.

Redacción deportes. Con la excepción de la ausente neerlandesa Demi Vollering, ganadora en las dos últimas ediciones, la duodécima edición de la Vuelta ciclista a España femenina ofrece desde este domingo y hasta el sábado 9 de mayo un prometedor espectáculo con las mejores corredoras del mundo y el aliciente de vivir la última jornada con la meta en el Angliru.

Redacción Deportes. Santos, con Neymar a bordo, vive una semana crucial para huir del naufragio en la Copa Sudamericana donde es colista y ayudar al Diez a sumar méritos para volver a la selección Canarinha que se alista para el Mundial. Por Hernán Bahos Ruiz.

- Gran Premio de Miami, cuarta cita del Mundial de Fórmula 1 2026, en el circuito temporal del complejo Hard Rock Stadium (20.00 GMT). (FOTO)

- Mundial de Fórmula E. Octava prueba, en Berlín (14.05 GMT).

- NBA. Playoffs. Octavos. Séptimo y último partido: Cleveland Cavaliers-Toronto Raptors (23.30 GMT).

- Acaba el Tour de Romandía, en Suiza. (FOTO)

- Última etapa de la Vuelta a Turquía (hasta 3).

- Vuelta a España femenina (hasta 9). 1ª etapa: Marín-Salvaterra de Miño. 113.9 km.

- España. LaLiga EA Sports. 34ª jornada (FOTO): Celta-Elche (12.00 GMT), Getafe-Rayo Vallecano (14.15), Betis-Oviedo (16.30), Espanyol-Real Madrid (19.00).

- Liga de Campeones femenina. Semifinales, vuelta (FOTO): Barcelona-Bayern Múnich (14.30 GMT).

- Liga inglesa (jornada 35): Bournemouth-Crystal Palace (13:00 GMT), Manchester United-Liverpool (14:30) y Aston Villa-Tottenham (18:00).

- Liga francesa (jornada 32): Estrasburgo-Toulouse (15:15 GMT) y Lyon-Rennes (18.45).

- Liga italiana (jornada 35): Sassuolo-Milan (13:00 GMT), Juventus-Verona (16:00) e Inter-Parma (18:45).

- Liga argentina. Continúa la última jornada de la fase clasificatoria del Torneo Apertura de Argentina, con la disputa de los duelos Aldosivi-Independiente Rivadavia, Rosario Central-Tigre, Gimnasia y Esgrima-Argentinos Juniors, Racing Club-Huracán, Belgrano-Sarmiento y River Plate-Atlético Tucumán.

- DP World Tour. Abierto de Turquía, en el National GC de Belek, Antalya (hasta 3).

- PGA Tour. Acaba el Cadillac Championship, en el Trump National Doral de Miami, Floroda (EEUU).

- Mundial de Superbike. 4ª cita, en el circuito húngaro Balaton Park. Segunda carrera (13.30 GMT).

- Mutua Madrid Open, en la Caja Mágica (hasta 3). Final masculina (15.00 GMT): Jannick Sinner (ITA, 1)-Alexander Zverev (ALE, 2). (FOTO)

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Redacción EFE Deportes