El puertorriqueño José Ortiz gana el Derby de Kentucky con 'Golden Tempo'

Ortiz completó la milla y cuarto del hipódromo Churchill Downs de Kentucky en 2:02.27, cruzando la meta justo por delante de su hermano Irad Ortiz Jr. con 'Renegade', el favorito.

'Golden Tempo' se mantuvo al margen de la pelea hasta la recta final, donde aprovechó la energía que había conservado hasta ese momento para superar al resto de caballos.

"Es un sueño hecho realidad. Esta es la mayor carrera del mundo; me siento bendecido. Tengo la oportunidad de correrla casi cada año, pero poder ganarla es algo único", dijo Ortiz, entre lágrimas, tras cruzar la meta.

'Golden Tempo' partía con una cuota de 23-1 en las apuestas, muy por detrás del 5-1 de 'Renegade' y de varios de sus competidores.

Fue la primera vez en 152 ediciones que un caballo entrenado por una mujer, Cherie DeVaux, gana el Derby de Kentucky.

"No tengo palabras ahora mismo. De verdad que no puedo. Estoy tan, tan, tan feliz por 'Golden Tempo'. José (Ortiz) hizo un trabajo maravilloso, un trabajo magistral llevándolo hasta ahí", dijo DeVaux al finalizar la carrera.

Más de 150.000 personas abarrotaron el hipódromo para ver la victoria de Ortiz y 'Golden Tempo'.