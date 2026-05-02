Los San Diego Padres anuncian acuerdo de venta por un récord de 3.900 millones de dólares

"Me entusiasma que, tras un proceso muy competitivo, Kwanza Jones y José E. Feliciano se conviertan en los próximos propietarios mayoritarios de los Padres", declaró en un comunicado el propietario del equipo californiano, John Seidler.

La valoración del equipo es de 3.900 millones de dólares, según el Wall Street Journal, lo que convertiría la adquisición en la mayor operación de este tipo en la historia de la MLB.

Los Padres agregaron que aún está sujeto "a las condiciones de cierre habituales" y pendiente de que la liga lo apruebe en su próxima reunión de junio.

Feliciano es un empresario estadounidense de origen puertorriqueño que ejerce como copropietario del Chelsea, mientras que Jones es una reconocida artista, emprendedora y filántropa estadounidense.

El comunicado precisó que este traspaso se produce "en medio de la era más exitosa en la historia de la franquicia, habiendo llegado a la postemporada en cuatro de los últimos seis años, con el Petco Park lleno todas las noches".

Los Padres registraron la segunda mayor asistencia de la liga en los dos últimos años, fruto de este éxito.

La familia Seidler compró la franquicia por 800 millones de dólares en 2012, pero la puso a la venta el pasado noviembre, tres años después de la muerte de Peter Seidler, hasta entonces propietario de los Padres.

La compra de los New York Mets en 2020 por 2.400 millones de dólares marcaba hasta ahora el récord absoluto en la MLB.

Los Padres son actualmente quintos en la Liga Nacional y segundos en su división, con un récord de 19 victorias y 12 derrotas.