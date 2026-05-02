Pogacar, contento por haber podido rematar "el trabajo de todo el equipo"

"Fue un trabajo en equipo puro. Planeamos llegar a las dos primeras subidas con siete corredores y luego ir a por la etapa. Un aplauso para todo el equipo. La primera hora de carrera fue muy dura y luego para neutralizar la escapada, todos mis compañeros estuvieron fantásticos. Estoy muy contento de haber podido terminarla con éxito", explicó el meta.

Pogacar atacó en la última subida al Jaunpass para destacarse y llegar a meta en solitario tras soltar al alemán Florian Lipowitz. "La competencia ha sido muy fuerte. Fue muy difícil descolgar a Florian. En el descenso me puso las cosas muy difíciles para mantener la misma diferencia de tiempo, así que no fue fácil. Fue un día muy duro y estoy contento con mi actuación de hoy", señaló el doble campeón mundial.