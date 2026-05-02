Yacaré XV: Qué difícil es ganar!

La franquicia paraguaya Yacaré XV no pudo conseguir la victoria en el encuentro de este viernes contra Cobras BR de Brasil, igualando 25-25.

Lastimosamente para las pretensiones de ambas escuadras ninguna sumó la victoria y se mantienen en el fondo de la tabla del Super Rugby Americas, al cumplirse la Fecha 10 del certamen. Finalizado este eslabón ya podría conocerse la suerte de ambas escuadras.

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El duelo entre reptiles, si bien no careció de emociones, solo arrojó la paridad en el cotejo disputado en el estadio “Héroes de Curupayty”, en el Parque Olímpico, Luque.

Hablando de saldos “positivos” para los Yacaré, solo hubo un triunfo contra Dogos de Argentina, y ahora un empate en el choque contra los brasileños.

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Luego fueron todas derrotas, si bien en la mayoría de las ocasiones por escaso margen, especialmente en cuatro de ellas, por 1 punto en dos, y por 2 unidades en otras dos.

Al cumplirse la décima fecha del SRA 2026, quedarán otras cuatro para finalizar la fase regular, que tiene dos ruedas, e ingresar a la etapa de play-offs.

* Otros partidos. En cuanto al otro cotejo de este viernes, entre argentinos, Capibaras le ganó 28-21 a Pampas.

Este sábado habrá otro duelo de argentinos, entre Dogos y Tarucas, y mañana se cerrará la ronda con el partido entre Selknam de Chile y Peñarol de Uruguay.

* Posiciones provisorias. La tabla de posiciones, faltando dos partidos por la Fecha 10, están así:

Pampas de Argentina 38 puntos, Dogos XV de Argentina 37(*), Capibaras XV de Argentina 35, Selknam de Chile 26(*), Tarucas de Argentina 23(*), Peñarol de Uruguay 21, Yacaré XV 13 y Cobras BR 10.