Super Rugby Americas: Yacaré recibe a Cobras este viernes

Los últimos equipos de la tabla de posiciones del Super Rugby Americas 2026, Yacaré XV y Cobras de Brasil disputarán el partido por la décima fecha del certamen.

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El juego está agendado para las 20:00 de este viernes, en el estadio “Héroes de Curupayty”.

La franquicia paraguaya solo ha conquistado un triunfo, y lo hizo increíblemente ante los líderes, Dogos de Argentina. En esa ocasión se impuso de local por 31-14 a los canes albicelestes.

Entre los ocho equipos participantes del torneo de la ovalada regional, los Yacaré están penúltimos, y los reptiles brasileños últimos.

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Es demasiado necesaria e importante la victoria puesto que concluidas las 14 fechas, solamente 4 seguirán en carrera para la siguiente etapa, donde se disputarán las semifinales.

* Otros partidos. Los demás partidos a disputarse por este eslabón del SRA 2026:

Viernes 01/05: Capibaras XV vs. Pampas;

Sábado 02/05: Dogos XV vs. Tarucas;

Domingo 03/05: Selknam vs. Peñarol.

* Tabla de posiciones. Dogos XV 37 puntos, Pampas de Argentina 37, Capibaras XV de Argentina 31, Selknam de Chile 26, Tarucas de Argentina 23, Peñarol de Uruguay 21, Yacaré XV 11 y Cobras BR 7.