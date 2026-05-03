El alemán Daniel Siebert pitará la vuelta de la semifinal entre el Arsenal y el Atlético

El conjunto madrileño no conoce la victoria en la máxima competición continental en los tres partidos previos que le ha dirigido Siebert, al contrario que el Arsenal, que ha conseguido dos triunfos en los dos encuentros pitados por el germano.

Será la cuarta ocasión en la que el árbitro berlinés, de 41 años e internacional desde 2015, pite al Atlético de Madrid, con un saldo de dos derrotas y un empate.

Siebert ya dirigió al conjunto del 'Cholo' Simeone en Londres en la vuelta de los octavos de final de la presente Liga de Campeones, en el que la victoria se la llevó el Tottenham por 3-2.

También perdió el cuadro rojiblanco ante el Liverpool (2-3) en el estadio Metropolitano en octubre de 2021, en la fase de grupos, y en esa misma temporada, fue arbitrado en la vuelta de los cuartos de final, también en Madrid, ante el Manchester City (0-0), un resultado con el que el equipo inglés pasó a semifinales después de haber ganado en la ida.

Al Arsenal le ha dirigido en dos encuentros, ambos con victoria inglesa. El más reciente fue en la ida de los cuartos de final en el que el equipo de Mikel Arteta venció por 0-1 al Sporting de Lisboa el pasado 7 de abril.

La anterior ocasión fue en la fase de grupos de la pasada temporada en Londres, con triunfo 3-0 ante el Dinamo de Zagreb.

Siebert estará auxiliado en el Arsenal Stadium en las bandas por Jan Seidl y Rafael Foltyn y por Bastian Dankert como responsable del VAR, también alemanes.