Polideportivo
03 de mayo de 2026 a la - 08:55

Golf: Sueco Lindberg gana en Turquía y Zanotti firma su mejor actuación del año

Mikael Lindberg, ganador del Abierto de Turquía.
Mikael Lindberg, ganador del Abierto de Turquía.DP World Tour

El sueco Mikael Lindberg, de 33 años y 220 en la clasificación mundial de golf, estrenó este domingo su palmarés en el DP World Tour al conquistar el Abierto de Turquía y, de paso, obtener billete para el Campeonato de la PGA, el segundo grande de la temporada. El paraguayo Fabrizio Zanotti firmó su mejor actuación del presente ciclo.

Por ABC Color

En una jornada marcada por la lluvia, el viento y por la igualdad entre los puestos de cabeza, Mikael Lindberg acabó con una tarjeta total de -10, con dos golpes de ventaja sobre el italiano Guido Migliozzi y el portugués Daniel Rodrigues.

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El golfista nórdico, que afrontó como líder junto a Rodrigues la última ronda en el campo de Belek, cerca de Antalya, en el sur de Turquía, hizo tres ‘bogeys’, pero los compensó con seis ‘birdies’.

En su torneo #70 en el DP World Tour, Lindberg sumó su primer éxito, puesto que hasta ahora sólo había subido a lo más alto del podio en dos ocasiones en el Challenge Tour, la segunda división europea.

El sueco obtuvo como recompensa extra una plaza para la próxima edición del Campeonato de la PGA, el segundo ‘major’ de la temporada, que se disputará del 14 al 17 de mayo en Pennsyilvania (Estados Unidos), al quedar como líder en el llamado Asian swing, los cuatro torneos del circuito celebrados en este continente.

El liderato en esta clasificación y la victoria en el torneo le reportan además 667.500 dólares (unos 570.000 euros).

El paraguayo Fabrizio Zanotti concluyó con -3, en su mejor actuación del año en el DP World Tour después de no pasar el corte en los tres torneos previos en los que participó. EFE