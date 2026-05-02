San José se impone a Amambay en choque adelantado por la Liga Nacional de Básquetbol

San José se impuso en un duro partido contra Amambay, en duelo matutino en el “León Coundou”, por la séptima fecha de la LNB 2026, en el primer juego de este eslabón.

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Las “Águilas del Norte” tuvieron un comienzo ideal, imponiéndose 20-14 de entrada y nuevamente con cuarto favorable de 25-21, para ir a vestuarios con la ventaja de 45-35. Sin embargo, en la segunda mitad empezó el ascenso “santo” para establecer 24-13 en el tercer chico y finalmente 22-16, para cerrar con ajustada ventaja 81-74.

El estadounidense Robin Perry nuevamente se despachó con buen goleo, marcando 27 puntos. En el team amambaiense, Eduardo Marques convirtió 16 puntos.

* Los demás partidos. Por su parte, los Kings jugarán a partir de las 11:00 de este domingo, recibiendo a San Alfonzo de Minga Guazú, en el polideportivo de las Fuerzas Armadas, el parquet de la casa franjeada.

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Los otros juegos que cerrarán la Fecha 7 del torneo Apertura serán este lunes:

20:30 Club Atlético Ciudad Nueva vs. Félix Pérez Cardozo, en el polideportivo “Luis Fernández”;

20:30 Deportivo Campoalto vs. Colonias Gold, en el polideportivo del Comando Logístico.