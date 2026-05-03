Jannik Sinner vs. Alexander Zverev: horario y cómo ver en vivo la final del Madrid Open

La gran final del Madrid Open tendrá frente a frente a dos de las raquetas más dominantes del circuito: el italiano Jannik Sinner, actual número uno del ranking ATP, y el alemán Alexander Zverev, tercero del mundo y segundo preclasificado. Un choque de estilos y momentos que promete paralizar al mundo del tenis este domingo 3 de mayo en el estadio Manolo Santana.

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Sinner llega en un estado de forma que roza la perfección. El italiano atraviesa una racha impresionante de 22 victorias consecutivas y se mantiene invicto en torneos de categoría Masters 1000 desde el año pasado, acumulando un registro demoledor. En semifinales, tras superar a Arthur Fils, alcanzó además su victoria número 350 como profesional, un hito que confirma su consolidación en la élite. Ahora, el nacido en San Cándido buscará conquistar por primera vez el título en la capital española y seguir ampliando una temporada que ya es histórica.

Del otro lado estará un rival que conoce como pocos las condiciones de Madrid. Zverev, bicampeón del torneo (2018 y 2021), disputará su cuarta final en la Caja Mágica, un escenario donde su potente servicio y su juego agresivo encuentran terreno ideal. El alemán, acostumbrado a rendir en altura, intentará apoyarse en su experiencia para cortar la racha del número uno y volver a lo más alto en uno de sus torneos predilectos.

El historial reciente favorece con claridad a Sinner, que domina el cara a cara por 9-4 y no pierde ante el alemán desde 2023. Sin embargo, Zverev ya dejó en claro que tiene un plan para intentar frenar al italiano, aunque no ocultó —con tono distendido— la dificultad del desafío, señalando que hoy incluso con ayuda tecnológica parece complicado descifrar el juego del líder del ranking.

Madrid se prepara para una definición que puede quedar en la historia reciente del circuito. Porque cuando el presente dominante se cruza con la experiencia en un escenario ideal, el resultado solo puede ser uno: espectáculo asegurado.

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Horario y cómo ver Sinner vs Zverev por la final del Madrid Open

La gran final masculina del Madrid Open entre Jannik Sinner y Alexander Zverev se disputará este domingo 3 de mayo desde las 12:00 (Paraguay y Argentina), 11:00 (Chile), 10:00 (Colombia y Perú) y 09:00 (México) y se podrá seguir en exclusiva por ESPN 3 y Disney+ Plan Premium.

Fuente y datos: ESPN