Daniel Vallejo ajusta detalles en Roma a la espera del sorteo de la qualy

El joven tenista guaraní Adolfo Daniel Vallejo afina su puesta a punto sobre la arcilla italiana en la antesala de un nuevo desafío en el circuito, buscando un lugar en el cuadro principal de uno de los torneos más tradicionales de la gira europea.

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El sorteo de la qualy se realizará este domingo, instancia en la que Vallejo conocerá a su rival y el horario de su primer compromiso, previsto para el lunes.

Con buenas sensaciones tras sus últimas actuaciones, el paraguayo apunta a seguir creciendo en el circuito y dar otro paso importante en un escenario de máxima exigencia.