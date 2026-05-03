Lunes, 4 de mayo de 2026

Sevilla (España). El Sevilla y la Real Sociedad juegan este lunes en el Sánchez Pizjuán (19.00 GMT) una final sin matices para los locales por la permanencia y para los visitantes, en menor medida, por sus aspiraciones aún latentes de aspirar a una quinta posición que, una vez lograda la Liga Europa por el título de la Copa del Rey, podría dar derecho a la de Campeones.

Londres/Madrid. El Arsenal y el Atlético de Madrid velan armas este lunes para su enfrentamiento del martes en el Emirates Stadium de Londres en la vuelta de las semifinales de la Liga de Campeones, al que llegan tras el empate 1-1 del primer partido en el estadio Riyadh Air Metropolitano de la capital de españa de la pasada semana.

. Entrenamientos y ruedas de prensa en el escenario del partido de los entrenadores de ambos equipos, el español Mikel Arteta y el argentino Diego Simeone. Cada uno acompañado por un jugador.

Redacción Deportes. Con la ciclista suiza Noemi Rüegg (EF Education Oatly) como primera líder, la Vuelta ciclista a España femenina encara este lunes su segunda etapa, de 109,8 kilómetros entre Lobios-San Cibrao das Viñas, en la provincia de Orense, en Galicia.

Madrid. Con el título del Masters 1.000 bajo el brazo y un puñado de récords más en su historial, abandona el número uno del mundo, el italiano Jannik Sinner, la Caja Mágica, cargado de nuevos desafíos, con el horizonte de la temporada en curso y compromisos inminentes en su recorrido: Roma primero y Roland Garros después. Por Sanytiago Aparicio.

Redacción Deportes. Previas de los 5 partidos que abren este martes la cuarta jornada de la fase de grupos de la edición 67 de la Copa Libertadores: Rosario Central (Arg)-Libertad (Par), Sporting Cristal (Per)-Palmeiras (Bra), Barcelona SC (Ecu)-Boca Jrs. (Arg), Universidad Central (Ven)-Ind. del Valle (Ecu) y Always Ready (Bol)-Lanús (Arg).

Redacciones Deportes. Doce equipos ultiman este lunes la preparación para sus partidos de este martes correspondientes a la cuarta fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana: Deportivo Riestra (Arg)-Grêmio (Bra), Independiente (Bol)-Caracas (Ven), Juventud (Uru)-Atlético-MG (Bra), Puerto Cabello (Ven)-Cienciano (Per), Recoleta (Par)-Santos (Bra) y Dep. Cuenca (Ecu)-San Lorenzo (Arg).

Redacción Deportes. Previa del partido de vuelta de las semifinales de la Copa de Campeones de la Concacaf entre Tigres y Nashville. El equipo mexicano llega con ventaja de 0-1 obtenida la semana pasada en el Geodis Park.

- NBA. Playoffs. Cuartos de final (al mejor de siete partidos). Primeros partidos de New York Knicks-Filadelfia 76 (00:00 GMT del martes) San Antonio Spurs-Minnesota Timberwolves (01:30).

- Vuelta a España femenina (hasta 9). 2ª etapa: Lobios-San Cibrao das Viñas. 109,8 km.

- Liga inglesa (jornada 35): Chelsea-Nottingham Forest (14:00 GMT) y Everton-Manchester City (19:00). (FOTO)

- España. LaLiga EA Sports. 34ª jornada (FOTO): Sevilla-Real Sociedad (19.00 GMT).

- Liga de Campeones (semifinales, vuelta). Previa del Arsenal-Atlético de Madrid. (FOTO) (VÍDEO) (DIRECTO)

- Liga Portugal (jornada 32): Sporting-Vitória Guimaraes (19.15 GMT). (FOTO)

- Buenos Aires. Previa de una nueva audiencia del juicio para determinar responsabilidades por la muerte de Diego Armando Maradona.

- La fase clasificatoria del Torneo Apertura de Argentina se cierra este lunes con la disputa de los duelos Gimnasia de Mendoza-Defensa y Justicia, Vélez Sarsfield-Newell's y Estudiantes de Río Cuarto-Instituto.

- Copa Libertadores. Previas de los partidos de la 4ª jornada Rosario Central (Arg)-Libertad (Par), Sporting Cristal (Per)-Palmeiras (Bra), Barcelona SC (Ecu)-Boca Jrs. (Arg), Universidad Central (Ven)-Ind. del Valle (Ecu) y Always Ready (Bol)-Lanús (Arg).

- Copa Sudamericana. Previas de los partidos de la 4ª jornada Deportivo Riestra (Arg)-Grêmio (Bra), Independiente (Bol)-Caracas (Ven), Juventud (Uru)-Atlético-MG (Bra), Puerto Cabello (Ven)-Cienciano (Per), Recoleta (Par)-Santos (Bra) y Dep. Cuenca (Ecu)-San Lorenzo (Arg)

- Análisis del Mutua Madrid Open. "Sinner, Madrid, París y escala en Roma". Por Santiago Aparicio.

- Previa del ATP Masters 1.000 y WTA 1.000 de Roma.

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Redacción EFE Deportes