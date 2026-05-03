Meloni elogia a Sinner: "Jannik vuelve a escribir la historia"

"Cinco Masters 1000 consecutivos. Una hazaña que nadie había logrado jamás", publicó la mandataria en su cuenta de la red social X, después de la victoria del tenista de San Cándido (norte) en la final del torneo en la Caja Mágica de Madrid.

"Jannik Sinner vuelve a escribir la historia y le regala al deporte italiano otra página inolvidable", agregó.

El deportista arrolló al alemán Alexander Zverev por 6-1 y 6-2 en apenas 58 minutos para conquistar por primera vez en su carrera el Masters1000 de Madrid.

El triunfo, el más corto en la historia del campeonato madrileño, le permitió convertirse en el primer jugador en lograr cinco títulos de Masters 1000 de forma consecutiva, una racha iniciada en París 2025 y prolongada en 2026 con Indian Wells, Miami, Montecarlo y Madrid.

Con esta victoria, Sinner sumó su vigésima tercera consecutiva de la temporada y amplió a veintiocho su serie triunfal en torneos de esta categoría desde el pasado año.