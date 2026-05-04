Jefferson Pérez, embajador de Madrid Marcha para América Latina

Jefferson Pérez, uno de los deportistas más reconocidos de la historia de Ecuador, fue campeón olímpico en Atlanta 1996 y tres veces consecutivas campeón del mundo de 20 km marcha (2003, 2005 y 2007).

El deportista ecuatoriano, de 51 años, es un emblema de la disciplina y, para los organizadores del Gran Premio Internacional Madrid Marcha, encarna los valores que dieron origen a la prueba como "técnica, sacrificio, perseverancia y respeto por una modalidad históricamente vinculada a la cultura del esfuerzo".

Además de reconocer su trayectoria, Jefferson Pérez será nombrado Embajador de Madrid Marcha para América Latina, una figura de nueva creación destinada a reforzar la proyección internacional de la prueba y a tender puentes con una región que ha tenido un peso decisivo en la historia reciente de la marcha atlética.

Su nombramiento, según los organizadores, subraya la "vocación iberoamericana del proyecto y consolida a Madrid como punto de encuentro de la mejor marcha mundial".