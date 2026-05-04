Lunes, 4 de mayo de 2026

Roma. La conquista del 21º ‘Scudetto’ del Inter de Milán llega de la mano del técnico rumano Cristian Chivu, un hombre de la casa, junto a una dupla letal liderada por Lautaro Martínez y tras un camino no exento de dificultades de las que el conjunto 'nerazzurro' terminó resarciéndose después de una temporada en blanco. Por Carlos Expósito

Sevilla (España). El Sevilla y la Real Sociedad juegan este lunes en el Sánchez Pizjuán (19.00 GMT) una final sin matices para los locales por la permanencia y para los visitantes, en menor medida, por sus aspiraciones aún latentes de aspirar a una quinta posición que, una vez lograda la Liga Europa por el título de la Copa del Rey, podría dar derecho a la de Campeones.

Londres/Madrid. El Arsenal y el Atlético de Madrid velan armas este lunes para su enfrentamiento del martes en el Emirates Stadium de Londres en la vuelta de las semifinales de la Liga de Campeones, tras el empate 1-1 del primer partido en el estadio Riyadh Air Metropolitano de la capital de españa de la pasada semana.

. Entrenamientos y ruedas de prensa en el escenario del partido de los entrenadores de ambos equipos, el español Mikel Arteta y el argentino Diego Simeone. Cada uno acompañado por un jugador.

Seúl. El equipo de fútbol norcoreano Naegohyang FC, que disputará el 20 de mayo en Corea del Sur la fase final de la Liga de Campeones Femenina de la Confederación Asiática de Fútbol (AFC) tras ocho años sin visitas deportivas de Pionyang a su vecino, es el primer contacto intercoreano relevante desde la toma de posesión del presidente surcoreano, Lee Jae-myung, en junio del año pasado .

Redacción Deportes. Con la ciclista suiza Noemi Rüegg (EF Education Oatly) como primera líder, la Vuelta ciclista a España femenina encara este lunes su segunda etapa, de 109,8 kilómetros entre Lobios-San Cibrao das Viñas, en la provincia de Orense, en Galicia.

Madrid. Con el título del Masters 1.000 bajo el brazo y un puñado de récords más en su historial, el número uno del mundo, el italiano Jannik Sinner, abandona Madrid, cargado de nuevos desafíos, con el horizonte de la temporada en curso y compromisos inminentes en su recorrido: Roma primero y Roland Garros después. Por Sanytiago Aparicio.

- NBA. Playoffs. Cuartos de final (al mejor de siete partidos). Primeros partidos de New York Knicks-Filadelfia 76 (00:00 GMT del martes) San Antonio Spurs-Minnesota Timberwolves (01:30).

- Vuelta a España femenina (hasta 9). 2ª etapa: Lobios-San Cibrao das Viñas. 109,8 km.

- Liga inglesa (jornada 35): Chelsea-Nottingham Forest (14:00 GMT) y Everton-Manchester City (19:00). (FOTO)

- España. LaLiga EA Sports. 34ª jornada (FOTO): Sevilla-Real Sociedad (19.00 GMT).

- Liga de Campeones (semifinales, vuelta). Previa del Arsenal-Atlético de Madrid. (FOTO) (VÍDEO) (DIRECTO)

- Liga Portugal (jornada 32): Sporting-Vitória Guimaraes (19.15 GMT). (FOTO)

- Buenos Aires. Previa de una nueva audiencia del juicio para determinar responsabilidades por la muerte de Diego Armando Maradona.

- La fase clasificatoria del Torneo Apertura de Argentina se cierra este lunes con la disputa de los duelos Gimnasia de Mendoza-Defensa y Justicia, Vélez Sarsfield-Newell's y Estudiantes de Río Cuarto-Instituto.

- Copa Libertadores. Previas de los partidos de la 4ª jornada Rosario Central (Arg)-Libertad (Par), Sporting Cristal (Per)-Palmeiras (Bra), Barcelona SC (Ecu)-Boca Jrs. (Arg), Universidad Central (Ven)-Ind. del Valle (Ecu) y Always Ready (Bol)-Lanús (Arg).

- Copa Sudamericana. Previas de los partidos de la 4ª jornada Deportivo Riestra (Arg)-Grêmio (Bra), Independiente (Bol)-Caracas (Ven), Juventud (Uru)-Atlético-MG (Bra), Puerto Cabello (Ven)-Cienciano (Per), Recoleta (Par)-Santos (Bra) y Dep. Cuenca (Ecu)-San Lorenzo (Arg).

- Copa de Campeones de la Concacaf. Previa del partido de vuelta de las semifinales entre Tigres y Nashville, al que el equipo mexicano llega con ventaja de 0-1 obtenida la semana pasada en el Geodis Park.

- Análisis del Mutua Madrid Open. "Sinner, Madrid, París y escala en Roma". Por Santiago Aparicio.

- Previa del ATP Masters 1.000 y WTA 1.000 de Roma.

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Redacción EFE Deportes