04 de mayo de 2026 a la - 08:15
Marianne Vos no tomará la salida en la segunda etapa por fractura de clavícula
Redacción deportes, 4 may (EFE).- La neerlandesa Marianne Vos (Visma Lease a Bike) no tomará la salida en la segunda etapa de la Vuelta que se disputa entre Lobios y San Cibrao das Viñas, de 109.8 km debido a una fractura de clavícula que se produjo tras su caída en los últimos kilómetros de la primera jornada
Vos (Hertogenbosch, 38 años), 3 veces campeona del mundo, campeona olímpica y con 5 títulos de la Flecha Valona entre sus 258 triunfos como profesional, era una de las favoritas en esta 12 edición de la Vuelta.
"Le deseamos a Marianne una pronta y completa recuperación", señala el equipo en sus redes sociales.