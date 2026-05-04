Marianne Vos no tomará la salida en la segunda etapa por fractura de clavícula

Redacción deportes, 4 may (EFE).- La neerlandesa Marianne Vos (Visma Lease a Bike) no tomará la salida en la segunda etapa de la Vuelta que se disputa entre Lobios y San Cibrao das Viñas, de 109.8 km debido a una fractura de clavícula que se produjo tras su caída en los últimos kilómetros de la primera jornada