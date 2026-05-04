Sabalenka cae en el lado de Anisimova, Gauff, Andreeva y Paoloni

Sabalenka, que cayó en cuartos de final en Madrid ante la estadounidense Hailey Baptiste, podría igualmente evitar hasta la final a la polaca Iga Swiatek, la kazaja Elena Rybakina o la ucraniana Elina Svitolina.

Aunque la bielorrusa podría enfrentarse en unos hipotéticos cuartos de final ante Anisimova, y, de lograr la victoria, verse las caras con Andreeva, finalista en el WTA de Madrid el pasado sábado, con Gauff o con Paolini, que juega en casa tras ganar la edición romana el año pasado.

Conocida con el apodo de "The Tiger", en alusión a un tatuaje en su brazo izquierdo, Sabalenka ganó el WTA 1.000 de Indian Wells tras vencer en la final a Elena Rybakina y posteriormente conquistó también el título en Miami, completando el llamado "Sunshine Double".

En ese lado, en unos hipotéticos octavos de final, la novena cabeza de serie y referente italiana en este torneo, campeona de la anterior edición, Jasmine Paolini, podría enfrentarse a la finalista del WTA de Madrid y actual número 7, la rusa Mirra Andreeva, antes de los posibles cuartos frente a Gauff.

Por el lado opuesto del cuadro, la tenista estadounidense Pegula, con gran protagonismo en el circuito, podría enfrentarse en unos hipotéticos cuartos de final a Swiatek, la polaca que ha alternado los puestos de número uno, dos y tres del mundo en distintas etapas recientes y que se retiró del WTA de Madrid por un virus que le provocó mareos y falta de energía.

En esa parte del cuadro, los otros cuartos de final podrían enfrentar a la ucraniana Svitolina, séptima cabeza de serie, contra Rybakina, segunda cabeza de serie.

El WTA 1.000 de Roma se desarrolla de manera simultánea al Masters 1.000 masculino, consolidándose como una de las citas más prestigiosas de la temporada previa a Roland Garros.

En la pasada edición, se vivió un momento histórico para el tenis italiano cuando Paolini se proclamó campeona tras imponerse en la final ante Gauff, convirtiéndose en la primera italiana en ganar el torneo en 40 años.

El cuadro principal del WTA 1.000 comenzará el miércoles 6 de mayo en el Foro Itálico de Roma.