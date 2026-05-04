Sinner evita a Djokovic hasta la final; Jódar sueña con el serbio en semifinales

Sinner, que podría coronarse en su país, aún tiene pendiente conquistar el Masters 1.000 de Roma, el único que le falta, y viene tras ganar cinco consecutivos en una racha iniciada en París 2025 y prolongada en 2026 con los títulos de Indian Wells, Miami, Montecarlo y Madrid.

El italiano podría trazar un hipotético camino hacia la cima enfrentándose en octavos al francés Arthur Fils; en cuartos, al ruso Andréi Rubliov o a Ben Shelton; y en una eventual semifinal, a rivales como el ruso Daniil Medvédev o el también italiano Flavio Cobolli, evitando a Djokovic hasta la final.

Por su parte, la joven sensación española Jódar quedó encuadrado en el lado de Miñaur, sexto cabeza de serie, a quien ya derrotó sólidamente en Madrid, logrando así su primera victoria ante un top 10. Su debut en Roma será frente al estadounidense Learner Tien.

El joven de Leganés (Madrid, España), en caso de avanzar en el torneo, podría medirse en cuartos de final con el finalista del Masters 1.000 de Madrid, Alexander Zverev, si ambos superan sus rondas, y sueña con un posible cruce en semifinales con el serbio y leyenda Djokovic.

Por su parte, Djokovic, que regresa tras su ausencia el año pasado en Roma y después de haberse saltado el torneo en 2025, podría enfrentarse en unos potenciales cuartos de final a Lorenzo Musetti o al checo Jiri Lehecka, tras un eventual cruce en octavos frente al ruso Karen Khachanov.

Así, en semifinales podría enfrentarse a De Miñaur, Zverev o incluso al propio Jódar, entre otros posibles rivales.

El serbio, uno de los grandes protagonistas históricos del torneo del Foro Itálico, lo ha conquistado en seis ocasiones y ha disputado un total de doce finales. Vuelve así a uno de sus escenarios más exitosos sobre tierra batida, tras su primera ausencia en la capital italiana desde 2007.

Por ese lado del cuadro, el del serbio figuran nombres como los argentinos Francisco Cerundolo o Marco Trungelliti.

En el cuadro de Sinner también aparecen los españoles Alejandro Davidovich Fokina y Roberto Bautista. Por su parte, Jaume Munar comparte lado del cuadro con De Miñaur, Jódar y Zverev.

El cuadro principal del Masters 1.000 de Roma comenzará el próximo miércoles 6 de mayo, con la ausencia de Carlos Alcaraz, el aliciente del regreso de Djokovic y con Sinner soñando con completar la gesta.